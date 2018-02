​EXCLUSIV Detalii despre acordul de parteneriat dintre Circinus si Romarm/ Precizarile companiei americane

fosti specialisti ai Departamentului Apararii si specialisti ai industriei de aparare, cu larga experienta in domeniile managementului de programe, tehnic, al dezvoltarii de afaceri si al dezvoltarii strategice;

specialisti in domeniile hardware, software, crypto, al noilor tehnologii si ai complexitatilor de personal, cu experienta unica in privinta C4ISR, logistica si dezvoltarea sistemelor pentru intreprinderi de afaceri

ingineri in arhitectura de comunicatii si in domeniul conformitatii complexe si al interoperabilitatii reteaua C4ISR a SUA si NATO si specialisti in durabilitatea ciclului de viata

experti de informatii in domeniul cibersecuritatii cu expertiza substantiala in domeniul contrainformatiilor, precum si cu un istoric remarcabil de succese operationale in conducerea unor operatiuni cyberspace de spectru complet impotriva unor retele de tehnologie a informatiei si retele de sistem pentru control industrial

Specialist in informatii cu experienta in lucrul in Comunitatea de Informatii, Inter-Agentii, Sefii de Stat Major si Departamentele Apararii

Circinus a facut echipa cu experti de varf la nivel global in domeniile de profil, in comunicatii, managementul campului de lupta, comanda si control, precum cybersecuritate pentru a dezvolta tehnologii militare de varf.



Redam mai jos integral comunicatul Circinus:“CIRCINUS Defense SRL este o companie romana, cu sediul la Bucuresti, formata din lideri seniori si experti in domeniile C4ISR, Cyber &Space, Operatiuni Speciale si Informatii. Avem experienta semnificativa in operatiun de tip Joint, Combined and Coalition la nivel global.CIRCINUS Defense este o subsidiara detinuta in totalitate de CIRCINUS LLC, o companie americana concentrata pe furnizarea de consultanta de afaceri, operatiuni speciale, informatii operationale si suport logistic, analiza si evaluari de informatii, managementul programelor, instruire de contrainformatii, instruire de analiza si dezvoltarea programelor de instruire, integrarea tehnologiilor, comunicatii si suport tehnic, precum si servicii de consiliere.Articolele care au aparut pe hotnews.ro, ale carui surse sunt atribuite unor diverse publicatii americane, abunda in reprezentarea gresita a faptelor, insinuari sau afirmatii complet false. De exemplu:Materialele descriu un anumit contract semnat intre Circinus si CN Romarm SA ("Romarm") pentru implementare "comanda si control" C4I, necesara pentru actualizarea capacitatilor militare C4I romanesti ("Contractul"). Materialele descriu Circinus intr-o lumina negativa, sugerand cititorilor ca este implicata in activitati ilegale, iar Contractul este un pretext pentru obtinerea unor sume mari in schimbul a foarte putin.Din contra, Contractul este un Acord de Parteneriat: Romarm nu este un client al Circinus. Romarm si Circinus, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, vor dezvolta tehnologii militare de varf. Impreuna, vor promova tehnologiile catre clienti romani si internationali. Aceasta este o oportunitate remarcabila pentru Romania, ce intareste strategia Romaniei de a deveni un furnizor regional in domeniile apararii, informatiilor si tehnologiilor de securitate intr-o lume tot mai ostila.Acordul de Parteneriat nu a fost semnat in secret sau prin incalcarea legislatiei aplicabile. La semnarea acordului au fost prezenti numerosi oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor si ministrul Economiei Danut Andrusca, precum si Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Toate obligatiile legale au fost intrunite inaintea semnarii acordului de parteneriat.Echipa Circinus ii include pe unii dintre cei mai experimentati inalti ofiteri militari din SUA.- Planul romanesc C4I in cooperare cu conducerea militara romana va fi condus de un fost Director, Chief Information Officer pentru operatiuni de Comanda, Control, Comunicatii si Computere (C4I)/Cyber si cea mai mare autoritate militara a SUA in privinta necesitatilor, planurilor, programelor si strategiilor de tip Joint and Combined Force C4 pentru Departamentul Apararii.- Echipele Circinus pentru C4I si Managementul Campului de Lupta includ:Circinus are acorduri exclusive cu urmatoarele companii internationale de varf:- Systematic: o mare companie internationala de IT, ale carei solutii au fost preferate de catre Fortele Terestre Romane si folosite in brigazi NATO multianuale, iar recent de catre Centrul de Comanda al Misiunilor Armatei SUA;- Rockwell Collins: lider global in comunicatii si solutii de inalta integritate pentru clienti comerciali si militari din intreaga lume;Circinus are acorduri exclusive cu urmatoarele companii cu expertiza in domeniile de profil:- Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL, furnizor de varf specializat in echipamente de telecomunicatii, furnizor de sisteme si servicii integrate;- Institutul National pentru Cercetare si Dezvoltare in Informatica;- Q-East si Digital Data Services, companii IT de varf;- Romarm, precum si Electromecanica;- Quality Business Solutions.Efectul combinat al acordurilor de formare a acestor echipe este de a oferi o solutie C4I moderna ce raspunde cererilor campului de lupta modern, pentru Romania si pentru partenerii sai NATO. Aceste parteneriate vor crea locuri de munca in Romania si vor contribui cu venituri fiscale substantiale la bugetul roman;Dezvoltarea solutiilor moderne C4I pentru capacitatile militare ale Romaniei se adreseaza chestiunilor cybersecuritatii, ce tin de campul de lupta modern, urmand sa intereactioneze cu tehnologii moderne, inclusiv recentele achizitii de aparare antiracheta si vehicule blindate, realizate de fortele armate romane.- Actionarul principal al Circinus, Dl. Elliott Broidy, nu este lobbyist si nici nu a platit - el sau Circinus - pentru vizite ale unor oficiali guvernamentali romani.Circinus Defense SRL, Circinus LLC, angajatii sai si partenerii se angajeaza sa respecte cele mai inalte standarde etice si respecta litera si spiritul legii. Respectam, de asemenea, principiile transparentei. In acest sens, reiteram disponibilitatea noastra de a raspunde intrebari relevante ce pot rectifica informatiile publice referitoare la Circinus, capacitatile sale si activitatile sale in Romania. Totusi, trebuie inteles ca unele intrebari pot face referire la proiecte sau tehnologii restrictionate datorita caracterului lor confidential.”Vezi aici documentul integral

Unde prezinta Circinus informatii inexacte sau contradictorii

Sergiu Anton, director general CSR Foto: Hotnews

De notat ca este prima confirmare oficiala ca acordul dintre Circinus si Romarm se refera la “”. Nici o alta institutie din Romania nu a confirmat oficial ca acordul semnat ar viza dezvoltarea acestui proiect. Pentru Ministerul Apararii realizarea unui sistem C4ISR este unul din programele prioritare majore de inzestrare a Fortelor Armate. C4ISR se refera la Comandă, Control, Comunicaţii, Computere, Informaţii, Supraveghere şi Recunoastere, iar in lista programelor majore de inzestrare de circa 9,3 miliarde de euro intocmita de MApN si aprobata de catre Parlament in aprilie 2017 proiectul este trecut cu titulatura "Sisteme C4I cu capabilitati de integrare ISTAR" cu o valoare estimata la circaPe de alta parte, o serie de informatii din comunicatul Circinus sunt inexacte. HotNews.ro nu a scris nici un moment ca este vorba despre un contract, ci desprenici pana in ziua de azi. Nici Circinus nu ofera detalii in acest sens in punctul de vedere transmis redactiei, limitandu-se la precizarea ca Romarn nu este “un client” al companiei americane.Termenii acordului sunt in continuare necunoscuti opiniei publice. Nici Ministerul Economiei, nici Romarm nu au raspuns solicitarilor HotNews.ro de a ne pune la dispozitie acordul incheiat intre cele doua companii si nici nu au raspuns la o serie de intrebari transmise oficial in repetate randuri, inca din ziua publicarii articolui.Prin urmare,, iar la evenimentul semnarii acestui document organizat la Ministerul Economiei pe data de 1 februarie presa nu a avut acces si nici, comunicat sau un mimin anunt care sa aduca la cunostinta opiniei publice acest acord de importanta majora.Precizarea ca “actionarul principal al Circinus, Dl. Elliott Broidy, nu este lobbyist si nici nu a platit - el sau Circinus - pentru vizite ale unor oficiali guvernamentali romani” este utila pentru a lamuri in ce conditii a ajuns Liviu Dragnea la ceremonia de investire a lui Donald Trump in ianuarie 2017. Reamintim ca Elliot Broidy l-a invitat pe Dragnea in calitate de “vicepresedinte al comitetului prezidential de inaguruare” (“As vice-chairman of the Presidential Inaugural Committee, it would be my pleasure tu invite you as my guest...” - vezi aici scrisoarea)Omul de afaceri american care detine din 2015 compania Circinus a fost implicat in 2009 intr-un rasunator caz de coruptie in Statele Unite. Elliot Broidy a demisionat in 2009 din functia de preşedinte al fondului de investiţii Markstone Capital, după ce a recunoscut că a dat mită 1 milion de dolari către oficiali ai statului New York şi către manageri ai fondurilor private de pensii. Broidy si-a recunoscut faptele si a platit 18 milioane de dolari pentru a scapa de inchisoare. (Vezi aici relatarea intregii afaceri)Contradictorii sunt si informatiile referitoare la companiile cu care Circinus sustine ca are “acorduri exclusive”. Doua din companiile mentionate de Circinus in raspunsul catre HotNews.ro ne-au declarat deja ca nu au in prezent nici un fel de relatii cu compania americana, desi au fost contactate in trecut pentru a incheia parteneriate.Reprezentantul Institutului National de Cercetare Informatica (ICI) ne-a comunicat ca “” cu Circinus.Reprezentantul Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL ne-a declarat ca “din punct de vedere acord sau document scris de colaborare in afara de contractul de subinchiriere nu exista niciun document,Redam mai jos pe larg ce au declarat oficialii Institutului National de Cercetare in Informatica (ICI) si ai Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii, intrebati despre relatia cu firma americana CircinusIn data de 8 februarie 2018, HotNews.ro a adresat catre Institutul National de Cercetare in Informatica (ICI) o solicitare de informatii privind posibila colaborare in Romania cu firma americana Circinus.Mai exact, HotNews.ro a facut trimitere la un articol din vara anului trecut in care am prezentat un raport de activitate al fostului director general al ICI, Decebal Popescu, in care se precizau mai multe proiecte noi de dezvoltare demarate de Institut, printre care si:- Contractul de parteneriat încheiat cu Circinus, LLC, a VIRGINIA Limited Liability Company (Statele Unite) pentru participarea la licitația organizată de MapN pentru realizarea Centrului de comanda unificat - 1 mil Eur. ;".Va prezentam mai jos integral, atat intrebarile HotNews.ro cat si raspunsurile punctuale primite in data de 9 februarie 2018 din partea ICI:Intre ICI Bucuresti si Circinus a existat doar o scrisoare de intentie in vederea participarii la o licitatie organizata de MApNVa rugam sa va adresati Ministerului Apararii Nationale - MApN.ICI Bucuresti nu a demarat niciun proiect impreuna cu Circinus.Intre ICI Bucuresti si Circinus nu exista in prezent nicio relatie contractuala sau de vreun alt fel.Amintim ca potrivit informatiilor HotNews.ro, prezentate in acelasi articol din data de 8 februarie 2018, reprezentantul Circinus, Alan Blaine Stone, s-a prezentat la ICI in vara anului trecut impreuna cu Mihai Gherman, CEO al companiei CSR Ltd Romania, companie specializata in servicii IT. Mihai Gherman este fiul fostului senator PDSR Oliviu Gherman. Circinus si CSR intentionau sa formeze un consortiu care sa participe la licitatia MapN, urmand ca ICI sa se ocupe in cadrul parteneriatului de partea de dezvoltare software, sustin sursele HotNews.ro.Ulterior, in data de 13 februarie, ziarul Libertatea a prezentat informatia ca firma Circinus Defense SRL are în prezent sediul social pe bulevardul Poligrafiei 3A, la aceeași adresă cu S.C. Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații S.R.L.Publicatia a prezentat Contractul de subinchiriere dintre CSR, reprezentata legal la acel moment de catre Mihai Gherman, si Circinus Defense SRL, reprezentata legal prin Alan Blaine Stone, semnat in data de 20 decembrie 2017.Reporterul HotNews.ro s-a deplasat vineri, 16 februarie 2018, la sediul Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), unde a aflat ca Mihai Gherman nu mai lucreaza din luna ianuarie 2018 in cadrul CSR, dandu-si demisia din functia de director general al companiei.Reporterul HotNews.ro a stat de vorba cu noul CEO al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), Sergiu Anton , al carui mandat la conducerea acestei firme a inceput in data de 16 ianuarie 2018.Sergiu Anton a precizat pentru HotNews.ro ca inainte de a prelua conducerea CSR, a lucrat in sectorul privat inca din anul 2009. Sergiu Anton a precizat ca a fost director general al Soft Business Union in perioada 2011-2014, iar din 2014pana la preluarea noii functii a fost CEO al Seran Technologies.Intrebat unde a lucrat inainte de anul 2009, Sergiu Anton a raspuns: "Pana in 2009 am activat intr-o structura guvernamentala speciala." Intrebat daca a lucrat in cadrul unui serviciu de informatii, Sergiu Anton a spus: "Da. Ma veti gasi pe internet. In Serviciul Roman de Informatii (SRI) in domeniul Comunicatiilor si tehnologia Informatiei. Am fost sef structura comunicatii si tehnologia informatiei in SRI. In toate companiile private in care am activat ulterior tot in acest domeniul IT." (atasat poza cu Sergiu Anton la Interviu)Prezentam mai jos integral ce a raspuns Sergiu Anton despre relatia dintre CSR si Circinus pe piata locala:In aceasta privinta nu pot sa va spun nimic. Aici ar trebui sa vorbiti cu fostul CEO. Nu are nicio legatura CSR cu ICI. Cu Circinus, da. In aceasta privinta nu pot sa va spun nimic. Aici ar trebui sa vorbiti cu fostul CEO. Nu are nicio legatura CSR cu ICI. Cu Circinus, da. In ceea ce priveste relatia CSR - Circinus, am inteles dintr-o discutie cu actualii colegi, a fost probabil o minima investigatie din partea americana pe piata romaneasca, pentru ca CSR s-a pomenit pur si simplu cu solicitare de contact din partea Circinus.Nu stiu sa va spun exact. Oricum minima coordonata de timp pe care o pot da este ca trebuie sa fie la o data anterioara celei la care s-a constituit sediul social si compania Circinus Defense, care pentru a aparea pe Registrul Comertului trebuie sa aiba un sediu. Si sediul ei este aici, la etajul 1, in aceasta cladire.Da este un birou.Nu as sti sa va spun. Eu stiu de o singura persoana, acest Alan Blaine Stone, care vine pleaca, vine pleaca, spatiul este exclusiv, el stie ce face acolo. Noi asiguram masurile de securitate pe cladire. Sunt chestiuni pe care el a mizat.Din punct de vedere acord sau document scris de colaborare in afara de contractul de subinchiriere nu exista niciun document, nu exista nici o relatie".