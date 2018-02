Guvernul va aproba joi Ordonanta de Urgenta care rezolva problema indemnizatiilor pentru mame si concediile medicale 

Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. Dancila a precizat ca masurile sunt tranzitorii si se aplica pana la 30 iunie 2018 pentru persoanele asigurate care se afla in concediu medical sau care urmeaza sa intre in concediu medical in aceasta perioada, insa cere ministrilor sa gaseasca solutii pentru prelungirea acestei perioade."Reiterez o dorinta de a exista discutie intre ministrul finantelor, ministrul justitiei si ministrul muncii pentru a putea prelungi aceasta perioada tranzitorie pentru mamici. Eu cred ca este un lucru important si cred ca mamicile din Romania ar fi bucuroase daca am putea realiza acest lucru. Persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, concedii medicale si cele pentru ingrijorea copilului vor beneficia de aceleasi drepturi si de acelasi nivel al indemnizatiei ca cele aflate in plata pana la 1 ianuarie 2018. Practic, in cazul in care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizatiei, se plafoneaza contributiile de asigurari sociale datorate astfel incat sa se mentina indemnizatiile la nivelul aflat in plata inainte de 1 ianuarie 2018", a declarat Viorica Dancila.Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Indemnizatiile au fost reduse intrucat s-a modificat baza de calcul, ca urmare a majorarii salariului minim. Astfel, in decembrie 2017, contributia CAS era plafonata la suma de 115 lei (calculata ca 10,5% x 35% x salariu mediu brut pe tara). In decembrie, salariul mediu brut pe tara era de 3.131 de lei. Insa, in ianuarie, 2018, a crescut atat salariul mediu brut pe tara (la 4.162 de lei), cat si procentul care se aplica, suma CAS fiind de 364 lei (25% x 35% x salariu mediu brut pe tara). Dupa OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare.