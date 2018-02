 CCR: Sintagma "in prima instanta" din Codul de procedura penala este neconstitutionala 

CCR a stabilit ca legiuitorul nu si-a indeplinit obligatia constitutionala de a reglementa durata maxima a masurii controlului judiciar pentru toate etapele procesuale in care aceasta se poate dispune, astfel ca a admis, cu unanimitate de voturi, ca sintagma "in prima instanta" din Codul procedura penala este neconstitutionala.

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 215 indice 1 alineatul (8) din Codul de procedura penala, prevederile criticate avand urmatorul continut: "In cursul judecatii in prima instanta, durata totala a controlului judiciar nu poate depasi un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii in judecata''.





In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "in prima instanta" cuprinsa in art.2151 alin.(8) din Codul de procedura penala este neconstitutionala.