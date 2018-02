Teamnet, compania infiintata de Sebastian Ghita, a castigat in 2017 un contract pentru furnizarea de sisteme informatice catre Ministerul Finantelor din Serbia (presa sarba)

Cealalta companie este "Prointer IT Solutions and Services d.o.o", aflata in proprietatea lui Slobodan Kvrgic, considerat un apropiat al premierului sarb Aleksandar Vucic.Contractul avea o valoare de putin peste un milion de euro.Potrivit articolului publicat pe site-ul de stiri Danas in 22 februarie, decizia de atribuire a contractului a fost semnata in 7 aprilie 2017. Sebastian Ghita a fost arestat in Serbia, unde fugise din Romania, in 14 aprilie 2017. Ulterior, acesta a fost eliberat pentru o cautiune de 200.000 de euro. Profit.ro scria in urma cu un an ca Teamnet International, grupul IT infiintat in 2001 de Sebastian Ghita, a mai castigat in noiembrie 2014 un contract in valoare de peste 1 milion de euro, atribuit de Ministerul de Interne de la Belgrad si finantat din fonduri europene, pentru implementarea unui sistem integrat de gestionare a dezastrelor naturale in zona de frontiera dintre Romania si Serbia, care a inclus si furnizarea de drone de supraveghere (Unmanned Aerial Vehicles - UAV).