O bulgaroaica a preluat conducerea Eurostat, oficiul european de statistica

Mariana Koteva a fost in fruntea Institutului National de Statistica (INS), iar in iulie 2012 devine adjuncta sefului Eurostat la Luxembourg.O alta bulgaroaica, Adriana Sukova, este noul director general adjunct al Directiei Generale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune. Adriana Sukova lucreaza in aceasta directie de mai bine de sapte ani, in domeniul monitorizarii si indeplinirii programelor in cadrul Fondului Social European - competenta care va fi de o importanta determinanta pentru urmatoarele negocieri cu privire la noul cadrul financiar multianual pe care Comisia Europeana il va propune in luna mai.Ca fost ministru adjunct al agriculturii in Bulgaria si membru al cabinetului fostului comisar pentru protectia consumatorilor, Meglena Kuneva, Adriana Sukova poate, de asemenea, sa isi foloseasca experienta politica pentru noua sa pozitie."Numirea celor mai buni oameni in pozitiile corecte va ajuta Comisia aflata sub presedentia lui Juncker sa obtina progrese substantiale in perioada 2018-2019 si dupa aceea. Numirile de astazi mai includ alti patru directori generali noi si patru noi directori generali adjuncti. Acestea vor spori semnificativ numarul femeilor in aceste posturi de conducere, de la 11% in anul 2014, la 36% in prezent. Acesta este ca urmare a angajamentului presedintelui Juncker pentru atingerea obiectivului de 40% pana la data de 31 octombrie 2019", se arata in comunicatul Reprezentantei Comisiei Europene in Bulgaria.