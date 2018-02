Viorica Dancila: Nu pot sa va raspund ce propunere va face maine ministrul Justitiei in legatura cu Laura Codruta Kovesi

"Nu pot sa va raspund. Justitia trebuie sa fie independenta. Trebuie sa vedem raportul ministrului, nu am avut nici o discutie despre acest aspect. Nu pot sa va raspund, vom vedea chiar maine... Trebuie sa lasam justitia sa-si faca datoria. Cred ca asa e corect si ce se intampla acum in Romania, faptul ca nimeni nu intervine, e un lucru bun. As vrea ca toti cetatenii din Romania, indiferent de functie, sa respecte directiva UE care statueaza prezumtia de nevinovatia", a declarat miercuri premierul Dancila cand a fost intrebata daca ministrul Justitiei va cere maine revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Intrebarea i-a fost adresata de un ziarist de la Financial Times in timpul conferintei de presa comune a premierului Dancila cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.Intrebat si el in legatura cu justitia din Romania, Juncker a spus ca "lucram indeaproape cu Romania pentru toate lucrurile care trebuie urmarite".