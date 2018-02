VIDEO Juncker, ironii la Bruxelles, dupa intalnirea cu Viorica Dancila: E al cincilea premier roman cu care ma intalnesc / Mi-as dori ca acest ciclu sa poate fi oprit

"Este al cincilea premier roman pe care am avut placerea sa-l intalnesc aici de la inceputul mandatului meu. Mi-as dori ca acest ciclu sa poate fi oprit si (Viorica Dancila) sa poata ramane un pic mai mult, deoarece incep sa pierd urmele tuturor celor pe care ii vad" ca prim ministri din Romania.In ultimii ani, Juncker s-a intalnit, in calitate de sef al Comisiei Europene, cu Victor Ponta, Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si, astazi, cu Viorica Dancila, in calitate de premieri ai Romaniei.Acesta a laudat-o insa pe Viorica Dancila, afirmand ca aceasta este membra a Parlamentului European de 9 ani astfel incat "Europa nu are secrete pentru doamna premier".In ceea ce priveste justitia, Viorica Dancila a sustinut ca si ea crede in "libertatea justitiei, in statul de drept" si ca "trebuie luptat impotriva coruptiei".Iar "atunci cand va exista o indoiala" aceasta trebuie discutata "punctual, sa nu discutam la modul general, pentru a indrepta ce ingrijoreaza la nivel european", a mai spus Dancila.