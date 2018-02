DNA cere o pedeapsa maxima de 12 ani inchisoare pentru Viorel Hrebenciuc in dosarul retrocedarilor

Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala, relateaza Agerpres. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc, acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalare a banilor. Pedepsa maxima pentru constituire a unui grup infractional organizat este de 10 ani, iar pentru spalare de bani este de 12 ani.





De asemenea, procurorul a cerut pedepse maxime cu executare si pentru ceilalti inculpati din acest dosar: Andrei Hrebenciuc (constituirea unui grup infractional organizat, instigare la spalare a banilor si complicitate la trafic de influenta); fostul deputat Ioan Adam (instigare la abuz in serviciu, constituirea unui grup infractional organizat, cumparare de influenta), fostul ministru al Justitiei Tudor Chiuariu (constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalarea banilor); Lorand Andras Ordog, judecator in cadrul Tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedarii), Iosif Kadas, Constantin Bengescu, Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Calugar, Ioan Matasel, Gabriela Rodica Zaharia, Anca Roxana Adam (sotia deputatului Ioan Adam, judecatoare la Tribunalul Brasov), Iulian Durlan (primar al comunei Caiuti, judetul Bacau), Adam Craciunescu (directorul general Romsilva).





"Va rog sa aveti in vedere gravitatea deosebita a faptelor retinute in sarcina inculpatilor si sa aveti in vedere si calitatea persoanelor, care au avut atributii in domeniul legislativ, fosti ministrii, oameni de afaceri. Vorbim de o valoare foarte mare a prejudiciului de 300 milioane euro. Coruptia este o amenintare majora la adresa societatii, iar inculpatii au incercat sa corupa pentru a-si atinge scopul", a spus procurorul in sala de judecata.





Procurorul a amintit ca, pe latura civila, Alina Suciu, jurista de la Romsilva, ii cere fostului director Adam Craciunescu daune morale de 500.000 de euro.





Reprezentantul DNA a mai cerut judecatorilor confiscarea sumei de 20.000 de euro de la judecatorul Lorand Andras Ordog, reprezentand mita primita de acesta de la fostul deputat Ioan Adam.





Procurorul a spus ca judecatorul Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna a dat dovada de "viclenie", prin modul in care a luat decizia de retrocedare, in schimbul mitei primite de la Ioan Adam, si prin ascendentul moral pe care l-a avut asupra unui alt judecator din completul de judecata.





El a aratat ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra celor peste 43.000 de hectare s-a facut fara o expertiza topografica, expertiza care ar fi aratat ca 18.000 de hectare din acea suprafata erau deja retrocedate catre alte persoane.





Ca probe in sprijinul acuzatiilor, procurorul a amintit ca exista un denunt depus de Ioan Adam, insemnari din agenda personala a lui Paltin Sturdza (beneficiarul retrocedarii), dar si numeroase inregistrari ambientale si chiar o inregistrare data pe legea de siguranta nationala.





"In legatura cu retrocedarea terenului de 43.000 hectare, in principal au functionat doua grupari, din cea de-a doua facand parte si Viorel Hrebenciuc. De fapt, a doua grupare nu a facut decat sa inlocuiasca membrii ineficienti din prima grupare (...) Primul interesat de terenuri este Constantin Bengescu, care l-a contactat pe Ioan Adam in vederea aranjarii unei intalniri in anul 2012 cu Paltin Sturdza. Bengescu le-a spus celor doi ca are relatii la minister si ca poate rezolva. La una din intalniri a participat si deputatul Gabriel Vlase, care le-a dat garantii ca ii va ajuta cu punerea in posesie. Gabriel Vlase urma sa primeasca o suma printr-o firma de topometrie. Bengescu sustinea intr-o convorbire cu Paltin Sturdza ca va da sume de bani si unor functionari insarcinati cu punerea in posesie. Ioan Adam l-a convins apoi pe Paltin Surdza ca trebuie sa apeleze si la alti inculpati, pentru punerea in posesie. Inculpatii Varga si Calugar s-au angajat sa intervina la functionari din Bacau. Acestia au apelat si la Tudor Chiuariu, deputat de Bacau la avea vreme. Chiuariu a incheiat un contract de reprezentare juridica intre societatea sa si Paltin Sturdza, pentru un onorariu exorbitant de 2,5 milioane euro. Contractul prevedea efectuarea de demersuri pentru titlurile de proprietate a terenurilor. Acest contract de asistenta juridica ascunde pretul influentei pe langa functionarii cu atributii de retrocedare. Asistenta juridica era doar un paravan pentru traficul de influenta (...) Chiuariu a convocat la o intalnire functionari implicati in procesul de retrocedare. 'Au venit ca la mafie, si-au inchis telefoanele. Poti sa ai tupeu ca functionar sa spui ca nu vii?', se arata intr-o convorbire ambientala inregistrata intre membrii gruparii. Fostul prefect de Bacau a declarat ca Tudor Chiuariu i-a cerut o intalnire privata in legatura cu retrocedarea padurilor", a mai spus procurorul.





Procesul continua cu pledoariile avocatilor, urmand ca ultimul termen efectiv al dosarului sa aiba loc vineri, cand inculpatii vor avea ultimul cuvant in sala de judecata.





Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in ianuarie 2015, procesul avand peste 60 de termene de judecata. In octombrie 2015, Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia, solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.





Astfel, Viorel Hrebenciuc si-a recunoscut faptele in fata judecatorilor si a povestit ca a acceptat sa intervina pe langa functionarii unor institutii din Bacau pentru ca Paltin Gheorghe Sturdza sa intre in posesia a 43.000 de hectare de padure. In schimbul interventiei, Hrebenciuc urma sa primeasca 12.000 de hectare, prin incheierea unui act aditional pe numele fiului sau.





Acuzatiile din dosar se refera la retrocedarea ilegala a 43.227 hectare teren forestier in judetul Bacau in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA in acest caz se ridica la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentand contravaloarea terenului.





Procurorii sustin ca, la data de 17 aprilie 2012, in urma unei intelegeri prealabile, la solicitarea lui Ioan Adam, un complet de judecatori de la Tribunalul Covasna, din care facea parte si Lorand Andras Ordog, a dispus admiterea unui recurs in materia fondului funciar si reconstituirea dreptului de proprietate pentru o mare suprafata de teren forestier si de teren agricol, situata pe raza judetului Bacau, in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea Romsilva.





Anterior, in luna iunie 2010, judecatorul Lorand Andras Ordog a primit de la Ioan Adam suma de 10.000 de euro, pentru a formula o solutie favorabila clientului acestuia din urma, Paltin Sturdza. Banii au fost primiti chiar in biroul judecatorului de la Tribunalul Covasna.





Dupa ce a primit banii, judecatorul Ordog, impreuna cu membrii completului, a admis recursul impotriva unei sentinte pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotararea atacata, Judecatoria Sfantu Gheorghe.





In luna martie 2012, Ordog i-a solicitat de la Ioan Adam suma de 50.000 de euro pentru a-i da o solutie favorabila lui Paltin Sturdza. Ulterior, dupa formularea deciziei, Ioan Adam i-a dat magistratului suma de 10.000 de euro din banii promisi anterior.





Anchetatorii DNA sustin ca decizia judecatoreasca ar fi fost pronuntata in contradictie evidenta cu principiile de drept si cu starea de fapt reala, fara prezenta vreunui inscris nou care sa schimbe starea de fapt retinuta de instantele anterioare, fara a se efectua vreo expertiza in cauza, fara a clarifica cu probe cine a avut calitatea de proprietar deposedat in anul 1945.





Conform DNA, dupa pronuntarea deciziei civile a Tribunalului Covasna, Ioan Adam, impreuna cu Paltin Sturdza, Daniel Calugar, Ioan Varga, Dan Bengescu si Viorel Hrebenciuc, a constituit si coordonat un grup ce urmarea sa obtina venituri prin cumparare de influenta sau folosirea nelegala a influentei cu scopul de a urgenta punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor forestiere, precum si o cat mai rapida vanzare a terenului forestier dobandit prin hotararea judecatoreasca mentionata.





La inceputul anului 2013, Ioan Adam si Paltin Sturdza le-au promis celorlalti membri ai grupului, pentru "serviciile lor", bani sau alte foloase (achizitionarea unei parti din teren la un pret foarte mic raportat la valoarea de piata).





In acest scop, membrii grupului urmareau sa intervina asupra functionarilor cu atributii la nivelul institutiilor locale, astfel incat acestia sa urgenteze indeplinirea actelor ce intra in atributiile lor de serviciu sau sa indeplineasca acte contrare acestor indatoriri (de exemplu, sa nu se formuleze plangeri in instanta impotriva deciziilor Comisiei judetene de fond funciar Bacau).





Ulterior, acestui grup infractional i s-a alaturat Andrei Hrebenciuc, care, pentru a ascunde adevarata natura a provenientei bunurilor promise tatalui sau de Adam si Sturdza, a determinat administratorul firmei SC Resedinta Varstnicilor SRL sa incheie un contract prin care aceasta societate a dobandit calitatea de promitent cumparator alaturi de Dan Bengescu pentru suprafata de 43.277 ha, la pretul de 2.500 de euro/ha.





In contextul acestor demersuri pentru retrocedarea suprafetei de teren forestier catre Paltin Sturdza, in luna noiembrie 2012, Ioan Varga si Daniel Calugar i-au promis lui Tudor Chiuariu 2,5 milioane de euro pentru ca acesta sa intervina pe langa functionarii publici ai Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul Prefecturii Bacau, Romsilva - Directia Silvice Bacau si OCPI Bacau, cu scopul de a-i determina pe acestia fie sa urgenteze, fie sa sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu privind punerea in executare a deciziei Tribunalului Covasna.





Ulterior, cumpararea de influenta a fost disimulata prin incheierea unui contract de asistenta juridica incheiat cu Tudor Chiuariu, potrivit caruia suma de 2 milioane euro urma a fi platita cu titlu de onorariu fix si 500.000 euro, cu titlu de onorariu de succes la data predarii titlurilor de proprietate.





In acelasi context, la data de 12 aprilie 2013, a avut loc o intalnire intre Paltin Sturdza si Tudor Chiuariu, ocazie cu care acesta din urma l-a asigurat de influenta pe care o avea asupra functionarilor publici din judetul Bacau implicati in procedura de punere in executare a deciziei Tribunalului Covasna.





Totodata, Chiuariu i-a pretins acestuia suma de 3 milioane euro pentru a obtine, cu ajutorul influentei sale asupra respectivilor functionari, punerea in posesie a unui lot de aproximativ 6.000 de ha, din cele 43.227 ha teren forestier.





DNA arata ca, prin cooptarea lui Tudor Chiuariu in interiorul grupului, acesta a dobandit si asumat un rol esential, in sensul ca, sub coordonarea lui Ioan Adam si Paltin Sturdza, si-a folosit influenta politica data de calitatea de parlamentar si fost ministru al Justitiei pentru a interveni pe langa functionarii publici din cadrul Prefecturii Bacau, OCPI Bacau, Directia Silvica Bacau in scopul urgentarii punerii in executare a deciziei Tribunalului Covasna.





In perioada 2013 - octombrie 2014, Ioan Matasel, Iosif Kadas si Sorin Iacob, in scopul de a obtine venituri prin ajutarea lui Dan Bengescu si a membrilor grupului sau sa-si atinga scopurile urmarite, i-au promis bani lui Poenaru Janica, pentru ca acesta sa intervina pe langa directorul general al Romsilva in scopul urgentarii punerii in posesie si obtinerii titlului de proprietate in ceea ce priveste suprafata de 43.227 ha.





Paltin Sturdza si Ioan Adam au beneficiat si de ajutorul inculpatelor Gabriela Rodica Zaharia si Anca Roxana Adam, care i-au sprijinit moral pe acestia pentru a cumpara influenta lui Viorel Hrebenciuc, al carui rol era sa intervina pe langa directorul general al Romsilva, pentru a urgenta punerea in executare a deciziei Tribunalului Covasna si pentru a bloca eventualele actiuni in justitie pe care Romsilva sau Directia Silvica Bacau le-ar fi putut introduce cu referire la respectiva decizie.





Grupul infractional a beneficiat si de sprijinul lui Ion Durlan, care a mentinut legatura cu persoanele din cadrul Directiei Silvice Bacau si l-a informat pe Dan Bengescu despre existenta unei anchete DNA.





In acest context, directorul Romsilva, Adam Craciunescu, incepand cu anul 2013, a raspuns solicitarilor nelegale formulate de catre Viorel Hrebenciuc, referitoare la modul in care Romsilva trebuie sa se comporte in legatura cu punerea in posesie, eliberarea titlului de proprietate si litigiile juridice aferente reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafetei de padure de peste 40.000 de hectare.





Procurorii mai spus ca Adam Craciunescu a luat masuri impotriva intereselor Romsilva, in sensul ca a sicanat efectuarea de actiuni in justitie impotriva intereselor gruparii.





Spre exemplu, dupa ce jurista din cadrul Romsilva a semnat o actiune civila in favoarea intereselor Romsilva, de suspendare a judecatii pana la solutionarea dosarului avand ca obiect revizuirea deciziei luate la data de 17 aprilie 2012, stramutat de la Tribunalul Covasna la o alta instanta (cerere admisa de ICCJ la data de 17 ianuarie 2014), in luna martie 2014, Adam Craciunescu a dispus in mod abuziv ca acestei juriste sa-i fie preluata cauza respectiva si i-a interzis indirect (folosind un pretext medical) sa mai reprezinte Romsilva la procesele ce aveau ca obiect decizia din anul 2012 a Tribunalului Covasna si punerea in aplicare a acestei decizii.