Procurorul general cere sefilor DNA si DIICOT controale pentru a detecta vulnerabilitati si incalcari ale legii in activitatea curenta

Procurorul general Augustin Lazar a cerut miercuri sefilor DNA si DIICOT sa initieze controale la unitatile subordonate, pentru a verifica riscuri interne si vulnerabilitati, situatiile in care sunt mediatizate aspecte negative care pun in discutie integritatea procurorilor, precum si respectarea legii in activitatile curente.

Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus, in cursul zilei de astazi, 21 februarie 2018, efectuarea unui control de catre procurorii sefi ai Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si de catre procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, prin procurori anume desemnati, avand ca obiect urmatoarele:





a) Identificarea tuturor riscurilor interne si a vulnerabilitatilor cu caracter general si concret (cazuri punctuale) care afecteaza activitatea de la nivelul celor doua directii si a celorlalte unitati de parchet;





b) Verificarea situatiilor in care sunt mediatizate aspecte negative ce pun in discutie integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile legale;





c) Verificarea modalitatii de respectare a legii in activitatile curente care, prin natura lor, aduc limitari drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (temeinicia propunerii adresate judecatorului de drepturi si libertati; modul de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica; solicitarea autorizarii si efectuarea perchezitiilor domiciliare si corporale; luarea masurilor preventive si executarea mandatelor de aducere).





Rapoartele de control (continand inclusiv propuneri de masuri) vor fi inaintate Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.





Totodata, avand in vedere aspectele mediatizate cu privire la nereguli in activitatea de punere in executare a unor autorizatii de perchezitie domiciliara emise de Tribunalul Prahova intr-o cauza intrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, in cursul zilei de astazi, efectuarea unui control avand ca obiect verificarea modalitatii de supraveghere a cercetarii penale in cauza mediatizata, inclusiv in ceea ce priveste coordonarea activitatii de efectuare a perchezitiilor domiciliare din 15 februarie 2018. Controlul va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciului de indrumare si control.





Activitatea de verificare dispusa la nivel national, inclusiv la directiile specializate ale Ministerului Public si la unitatile care au facut obiectul materialelor jurnalistice, are ca scop identificarea, prevenirea si combaterea potentialelor vulnerabilitati in cadrul unitatilor de parchet.





Totodata, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie doreste sa asigure opinia publica de faptul ca sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de tipul celor lansate in media. Astfel, controlul dispus are in vedere necesitatea asigurarii si mentinerii unui cadru general de respectare a integritatii si deontologiei la nivelul corpului procurorilor, in conformitate cu statutul profesional si cu standardele europene in materie, care sa genereze premisele pentru indeplinirea rolului constitutional al Ministerului Public.

Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relatia cu justitiabilii si a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: