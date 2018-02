Circulatia feroviara intre Ploiesti si Brazi a fost redeschisa partial, la aproape cinci ore de la prabusirea pasarelei

"CFR SA a redeschis incepand cu ora 12.00 firul II pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda pentru circulatia cu locomotive Diesel a trenurilor. Mentionam faptul ca, locomotivele Diesel vor fi atasate la trenurile inscrise in circulatie de catre operatorii de transport feroviar.Mentionam faptul ca, in statia CF Ploiesti Vest echipele feroviare au finalizat pe firul II operatiunile de debitare si inlaturare a elementelor metalice desprinse din componenta pasarelei, in prezent se actioneaza pe firul I pentru scoaterea partilor deja taiate din pasarela, dupa care personalul de la SC Electrificare va interveni pentru reparatii la instalatiile de alimentare cu energie electrica", spune compania.Trenurile dinspre Ardeal au acumulat si intarzieri mai mari de patru ore. De exemplu trenul IR 1742 care a plecat ieri la ora 16.40 din Satu Mare s stationat peste patru ore in Floresti-Prahova si Buda.IR 473 de la Budapesta a stationat peste 80 de minute in statiile Campina, Buda si Ploiesti Vest, iar in momentul publicarii acestui articol stationeaza la Brazi, de unde a plecat la 12.57.