Coloana de camioane la iesirea din tara prin PTF Nadlac II. Unii soferi claxoneaza in semn de protest dupa ce au asteptat cateva ore pentru control

O coloana de camioane de aproximativ cinci kilometri este formata la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, respectiv pe autostrada pan-europeana, soferii reclamand ca asteapta de cateva ore pentru controlul documentelor, astfel ca unii au protestat spontan claxonand insistent, relateaza News.ro.





Mai multi soferi de automarfare care asteptau sa iasa din tara prin PTF Nadlac II au protestat spontan, miercuri, claxonand insistent, nemultumiti ca se formase o coloana ce se intindea pe aproximativ cinci kilometri.





Unii dintre soferi spun ca au ajuns la granita inca de luni seara, dar nu au reusit sa treaca in Ungaria.





Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les, a declarat pentru News.ro ca aglomeratia este formata inca de luni si este specifica inceputului de saptamana, pentru ca in weekend Ungaria nu permite accestul in tara a camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.





"Lucram cu personal suplimentar, pe patru artere de iesire alocate automarfarelor. Totusi, se asteapta aproximativ 90 de minute pentru control, motiv pentru care recomandam soferilor sa se indrepte spre Varsand, unde se asteapta doar 10 minute", a declarat Mihaela Les.





Soferii reclama insa ca asteapa trei - patru pentru ore pentru control.





Viceprimarul orasului Nadlac, Somrak Dusan, a declarat pentru News.ro ca la un moment dat s-a format un blocaj pe autostrada, din cauza coloanei de TIR-uri.





"Motivul pentru care nu s-a reusit trecerea tuturor automarfarelor in ultimele 24 de ore este acela ca autoritatile de frontiera din Ungaria au lucrat cu personal insuficient, doar pe doua artere, in timp ce la doi erau mai multe artere de iesire. Astfel, s-a format si un blocaj. Intre timp, in jurul orei 11,00 (miercuri - n.r.), partea ungara a mai deschis doua artere, iar pana spre seara traficul va reveni la normal, fara cozi", a declarat viceprimarul.





Conform autoritatilor, pe arterele dedicate autoturismelor si autocarelor nu sunt formate cozi.