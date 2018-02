Politia germana sustine ca Timisoara a devenit centru al migratiei ilegale - agentia maghiara MTI

Potrivit comunicatului autoritatii politienesti germane, responsabila cu gestionarea frontierelor, Timisoara are un "rol semnificativ" in activitatea organizatiilor de traficanti care pun in pericol viata persoanelor, acestea fiind transportate in camioane de diferite tonaje.Orasul romanesc are functia de "hot spot" (centru de colectare si distributie) in activitatea retelelor. Prin acest comunicat, Politia federala a confirmat analiza sa interna transmisa editorialului "Welt am Sonntag", prin care afirma ca Timisoara este un "nou centru de gravitatie" in traficul de fiinte umane, cu camioane, pe traseul balcanic.In oras, oamenii sunt imbarcati in camioane, urmand a fi transportati prin Ungaria spre Europa Centrala. Guvernul ungar a fost avertizat cu privire la acest aspect, se mai arata in publicatie. Revista a dat exemplul unui barbat sirian care a platit traficantilor 5500 de euro (25500 lei) pentru ca acestia sa-i transporte familia in Germania. Barbatul a luat legatura, in Turcia, cu o organizatie de traficanti de fiinte umane.Potrivit datelor Politiei federale, majoritatea camioanelor, de tonaje diferite, utilizate pentru traficul de fiinte umane pe ruta balcanica, provin din zonele de sud si est ale Europei. Cele mai multe dintre ele au fost inmatriculate in Turcia. "Welt am Sonntag" a precizat totodata ca, in ultima perioada, numarul operatiunilor descoperite de trafic uman cu camioane a crescut, intre altele, ca urmare a controalelor mai stricte la frontiere.Potrivit publicatiei, contrabandistii sunt din ce in ce mai putin preocupati de securitatea oamenilor. Deseori, platformele camioanelor sunt dublate, oamenii sunt inghesuiti intre platforma originala si cea falsa, intr-un spatiu de doar 40-50 de centimetri, traficantii ignorand, astfel, faptul ca acestia s-ar putea sufoca din lipsa de aer.