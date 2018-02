UPDATE Trafic feroviar blocat la Ploiesti, dupa ce o pasarela prin care trece o conducta de apa s-a prabusit peste calea ferata

Intr-un comunicat remis in jurul orei 17.00 Veolia a spus ca incidentul nu a afectat in vreun fel integritatea retelelor si nici alimentarea cu energie termica a orasului: Nu a existat vreo scurgere de agent termic, conductele functioneaza normal asigurand continuitatea furnizarii serviciului public.La ora 12.40 s-a reluat circulatia cu locomotive Diesel si pe firul II Ploiesti Vest - Ploiesti Sud si pe liniile 3-4-5 din statia Ploiesti Vest.CFR spune ca a redeschis incepand cu ora 12.00 firul II pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda pentru circulatia cu locomotive Diesel a trenurilor. In statia Ploiesti Vest echipele feroviare au finalizat pe firul II operatiunile de inlaturare a elementelor metalice desprinse din componenta pasarelei, in prezent se actioneaza pe firul I pentru scoaterea partilor deja taiate din pasarela, dupa care personalul de la SC Electrificare va interveni pentru reparatii la instalatiile de alimentare cu energie electrica.Angajatii feroviari au inceput dezmembrarea pasarelei, iar oamenii de la electrificare sunt in zona si asteapta sa intervina pentru reparatia liniei de contact. Practic intai are loc inlaturarea elementelor metalice desprinse din componenta pasarelei si apoi se face eliberarea liniilor de cale ferata pentru ca cei de la SC Electrificare sa repare instalatiile de alimentare cu energie electrica.La 0ra 10.30 CFR a anuntat ca pune la dispozitie autocare ce vor duce pasagerii de la gara Ploiesti Sud pana la gara Buda, iar de acolo trenurile blocate se vor indrepta catre Brasov.Pasarela apartine companiei Veolia care spune ca se actioneaza in regim de urgenta pentru remedierea problemei.Politia Transport Feroviar a deschis un dosar penal in cauza, asupra faptei, privind infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate. Madalin Stroe, seful Politiei TF Prahova, a declarat pentru Ziarul Incomod ca ancheta vizeaza identificarea vinovatilor care ar fi trebuit sa asigure mentenanta structurii metalice care s-a prabusit peste liniile de cale ferata.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti si a cazut peste liniile ferate.In momentul in care pasarela s-a prabusit, in zona nu treceau nici garnituri feroviare, nici oameni.Pasarela blocheaza doua linii de cale ferata in zona Garii de Vest. Pompierii se afla in zona si asigura masurile de prevenire a altor incidente.Madalina Lupea, prefectul judetului Prahova: Circulatia trenurilor va fi blocata cel putin pana la orele pranzului. Se asteapta o macara de la Bucuresti, de la CFR, pentru ridicarea structurii metalice.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza publicul ca traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului.Mentionam faptul ca in urma prabusirii pasarelei peste cele 5 linii din statia CF Ploiesti Vest au fost rupte si firele de contact, care asigurau alimentarea cu energie electrica a locomotivelor.La aceasta ora 6 trenuri de calatori sunt oprite temporar:- 16032 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza in Ploiesti Vest- 15124 (Slanic - Ploiesti Vest) - stationeaza in Ploiesti Vest- 1644 - (Baia Mare-Bucuresti Nord) stationeaza in Buda- 15531 (Bucuresti - Brasov)- stationeaza la intrare in Ploiesti Vest- 1631 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza la intrare in Ploiesti Vest- 3001 (Bucuresti - Brasov) - stationeaza in BraziReprezentantii CFR SA si cei ai operatorilor de transport feroviar de calatori analizeaza in acest moment solutiile optime de continuare a traficului feroviar pe raza statiei Ploiesti Vest.