Protest spontan la Salina Slanic din Prahova: zeci de mineri refuza sa iasa din subteran

Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma lor de protest.Liderul de sindicat Alexandru Dragoi a declarat pentru Agerpres ca la protest participa aproximativ 80 de mineri care se afla in subteran si aproximativ 110 muncitori de la instalatia de preparare.Lucrul la Salina Slanic a fost oprit incepand de la ora 7.00, iar oamenii continua sa protesteze la locul de munca, cei aflati in subteran refuzand sa iasa la suprafata."Cei din subteran nu fac greva foamei, au mijloace de transport la dispozitie, au mancare, au apa. Forma lor de protest este la locul de munca (...). Cei de la instalatia de preparare sunt si ei acolo, la locul lor de munca", a explicat Dragoi.El a precizat ca acest protest nu are legatura cu "revolutia fiscala", ci cu nivelul foarte mic al salariilor de baza.Potrivit liderului de sindicat, un miner are un salariu negociat de 1.900 de lei, iar un muncitor de la instalatia de preparare are un salariu de 1.769 de lei.O alta nemultumire a minerilor de la Salina Slanic este legata de nivelul foarte mic al investitiilor.Alexandru Dragoi a precizat ca s-au purtat discutii cu directorul general al Salrom, care a fost prezent la fata locului, acesta spunand ca va informa ministerul, dar si Consiliul de Administratie despre situatia de la Prahova.