VIDEO Presedintele PE, Antonio Tajani, dupa intalnirea cu Viorica Dancila: Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei

Premierul Viorica Dancila se afla marti la Bruxelles, in prima sa vizita externa in calitate de sef al Guvernului. In cadrul vizitei - care are ca obiectiv principal intensificarea dialogului cu institutiile europene, la cel mai inalt nivel, in perspectiva preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, de la 1 ianuarie 2019 - Dancila a avut intalniri cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentul European, Antonio Tajani, iar miercuri va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

Intr-o declaratie de presa comuna sustinuta la finalul reuniunii, seful legislativului european Antonio Tajani a afirmat ca a avut "o intalnire lunga" cu prim-ministrul roman Viorica Dancila, "o fosta colega, care s-a intors acasa in PE pentru cateva momente" pentru a discuta despre relatiile de colaborare cu institutiile de la Bruxelles."Am subliniat importanta presedintei romane (a Consiliului UE) pentru adoptarea cadrului financiar multianual al UE. Parlamentul insista asupra adoptarii definitive a CFM-ului inainte de alegerile europene, deci in acest mandat, si contam pe colaborarea cu presedintia romana. Am discutat si despre nevoia ca bugetul european sa creasca; nu am dori ca banii sa vina din buzunarul cetatenilor, ci, asa cum va propune Parlamentul in urmatoarele zile, taxand economica digitala. Un alt element important va fi Brexitul, votul PE va reprezenta sfarsitul acestui proces si colaborarea cu presedintia romana va fi extrem de importanta si cu privire la acest punct. Presedintia romana va avea un rol important si in procesul de integrare din Balcani, va continua ceea ce vor face presedintia bulgara si cea austriaca si avand in vedere ca Romania detine o cunoastere aprofundata a realitatilor din spatiul balcanic", a explicat Antonio Tajani ca au fost subiectele abordate in cadrul intrevederii cu premierul roman.Presedintele PE a precizat apoi ca a "cerut Guvernului romana sa continue sa consolideze statul de drept, sa continue lupta impotriva coruptiei, pentru transparenta si competitivitate"."Doamna prim-ministru mi-a dat asigurari despre disponibilitatea fata de colaborarea cu Parlamentul European si in legatura cu disponibilitatea de a veni in plenara in Parlament pentru a vorbi despre proiectele Romaniei si pentru o dezbatere in legatura cu viitorul Europei", a adaugat Tajani."Voi veni sa vorbesc in Parlamentul European despre viitorul Europei, la care Romania trebuie sa fie parte activa, parte implicata, avand in vedere Presedintia si provocarile", a raspuns premierul roman Viorica Dancila.Dancila a precizat la randul sau ca a vorbit cu presedintele PE despre presedintia romana a Consiliului UE, precum si despre "provocarile la care trebuie sa raspunda Romania"."Sunt convinsa ca o buna colaborare intre Guvernul de la Bucuresti si presedintele PE va aduce un plus valoare atunci cand Romania va detine presedintia UE", a spus ea.