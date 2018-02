Jumatate dintre copiii care au nevoie de tratamentul cariilor dentare au mai puţin de 6 ani - studiu

Numarul copiilor pana in varsta de 3 ani dusi pentru prima data la medicul dentist pentru consult stomatologic s-a triplat in ultimii doi ani, insa 47 la suta dintre copiii care au nevoie de tratament pentru cariile dentare au mai putin de 6 ani, arata un studiu citat de news.ro.

Studiul a fost facut pe 30.000 de pacienti din Romania, in mare parte din mediul urban, de-a lungul a doua perioade comparative de doi ani, respectiv 2014-2015 si 2016-2017, cu scopul de a masura impactul campaniilor de informare si educare a populatiei cu privire la importanta preventiei si tratarii din timp a afectiunilor dentare in randul copiilor.

Potrivit cercetarii, parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima vizita medicala.

De asemenea, de doua ori mai multi copii cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani au beneficiat de tratamentele de preventie a cariilor, precum sigiliile dentare. 47 la suta dintre copiii participanti la studiu care au avut nevoie de tratamentul cariilor dentare au varsta mai mica de 6 ani.

Realizatorii studiului afirma ca prima vizita la stomatolog este foarte importanta, in conditiile in care de multe ori, dupa prea multe amanari ale vizitei stomatologice, copiii ajung in final la clinici cu urgente dentare si dureri foarte mari.

"Motivand ca dintii de lapte vor fi oricum inlocuiti, multi parinti subestimeaza sau ignora problemele care apar la acest tip de dentitie. In realitate, insa, dintii de lapte joaca un rol extrem de important in dezvoltarea normala a dintilor definitivi. De exemplu, caria unui dinte de lapte poate afecta inclusiv radacina dintelui care se dezvolta, iar extractia dentara poate rezolva doar superficial problema, in multe cazuri fiind chiar contraindicata si producand o serie de efecte negative pe termen lung. O alta problema este reprezentata de pierderea timpurie a dintelui de lapte, lucru care influenteaza dezvoltarea spatiilor interdentare sau apropierea dintilor, si poate afecta inclusiv modul in care se dezvolta structura osoasa a fetei", explica specialistii.

Printre cele mai dese probleme care apar la copiii de pana in 12 ani sunt cariile urgentele detare, problemele ortodontive, dar si afectiuni care necesita tratamente complexe.

Studiul realizat de o clinica de stomatologie pentru copii mai arata ca in ultimii doi ani a crescut cu 44 la suta numarul copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 8 ani care urmeaza tratamente ortodontice care sa duca la o corectie timpurie a pozitiei dintilor sau obiceiurilor vicioase. Medicii recomanda consultul la ortodont inca de la varsta de 6 ani.