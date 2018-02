UPDATE Fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare. Borcea a fost achitat, desi in prima instanta primise 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare

De la Terceanu va fi confiscata si mita primita, respectiv 185.000 euro, potrivit Agerpres. In plus, avocatul George-Antonie Iorgovan si Daniel-Costel Petre au fost achitati. Victor Becali a fost eliberat luna trecuta din penitenciar , dupa ce a ispasit pedeapsa de 4 ani si 8 luni din dosarul “Transferurilor”. Ioan (Giovani) Becali a fost pus in libertate in septembrie anul trecut. Ea a fost condamnat in martie 2014 la 6 ani si 4 luni de inchisoare in acelasi dosar. Borcea isi ispaseste inca pedeapsa de 6 ani si 4 luni.In prima instanta, magistratii au decis urmatoarele condamnari: Geanina Terceanu (5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita), fratii Becali (3 ani de inchisoare), iar Cristi Borcea (3 ani si jumatate).Conform procurilor, pe 24 februarie 2009 Geaninei Terceanu (judecator la acea vreme la Tribunalul Bucuresti) i-a fost repartizat spre judecare celebrul caz "Dosarul Transferurilor". Ioan Becali, Victor Becali si Cristian Borcea (alaturi de alti cinci oameni de fotbal) fusesera trimisi in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala.Pe 3 apilie 2012, Terceanu a luat decizia de a-i achita pe toti cei opt trimisi in judecata. Motivul a fost "fapta nu exista".In urma investigatiilor, procurorii DNA au stabilit ca Geanina Terceanu a primit bani in schimbul solutiei de achitare. E vorba de mai multe transe, suma totala fiind de 195.000 de euro (in perioada aprilie 2009 - mai 2012). Banii i-au fost dati de Ioan Becali, Victor Becali (185.000 de euro) si Cristian Borcea (10.000 de euro)."Sumele de bani primite cu titlu de mita au fost remise magistratului de catre cele trei persoane fie personal fie prin intermediar, in diferite locatii din Bucuresti si judetul Ilfov si Ialomita. In cursul anului 2009, o parte din banii primiti in modalitatea de mai sus au fost folositi de inculpata Terceanu Geanina la achizitionarea unei locuinte".Pe 12 noiembrie 2012, o decizie a Curtii de Apel Bucuresti a desfiintat hotararea de achitare pronuntata de Geanina Terceanu, instanta de control judiciar pronuntand condamnarea inculpatilor cu pedepse intre trei si opt ani de inchisoare (cu executare sau suspendare) in Dosarul Transferurilor.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis in cele din urma rejudecarea cauzei. Motivarea: judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au respins toate probelele cerute si nu i-au ascultat temeinic pe cei opt implicati in acest caz.Decizia condamnarii a fost luata cu ajutorul unor probe pe baza carora fusesera anterior achitati de Tribunalul Bucuresti toti cei opt oameni de fotbal.Prejudiciul total a fost de aproape 1,5 milioane de dolari in ceea ce priveste statul si de zece milioane de dolari in dauna cluburilor implicate.