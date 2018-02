Dragnea, intrebat daca a discutat despre justitie cu Hans Klemm: Nu a fost pe agenda / Si daca ar fi deschis subiectul, as fi refuzat sa discut

"Nu a fost pe agenda de discutii. Si daca ar fi deschis acest subiect eu as fi refuzat sa discut", a spus Dragnea, raspunzand unei intrebari a ziaristilor.Acesta a afirmat ca el nu are atributii, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, in acest domeniu astfel incat "nu avem ce sa discutam" din acest punct de vedere.Ambasadorul american Hans Klemm a avut marti o intalnire cu Liviu Dragnea la biroul din Parlament al presedintelui Camerei Deputatilor. La discutie a participat si Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Klemm a plecat din biroul lui Dragnea, insotit de Birchall, dupa circa 50 de minute. Ambasadorul american nu a facut declaratii.