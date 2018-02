Klaus Iohannis, catre absolventii Institutului National al Magistraturii: Nu sunteti singuri. Alaturi de noi sunt romanii care si-au aratat sustinerea pentru o justitie independenta si dreapta

Aceasta ceremonie are loc in conditiile in care actul de justitie este "pus la indoiala tocmai de acele persoane chemate sa raspunda in fata legii", a spus presedintele Iohannis, facand aluzie la seria de acuzatii la procurorii DNA."Sunteti in prima linie a apararii principiilor fundamentale pe care se consolideaza orice stat de drept autentic" iar "de taria dvs de caracter depinde bunul mers al justitiei in Romania", a aratat Klaus Iohannis.Insa "in aceste eforturi nu sunteti singuri (...) Reafirma deplina mea sustinere pentru indeplinirea misiunii dvs", a subliniat seful statului.Iar "alaturi de noi sunt romanii care si-au aratat sustinerea pentru o justitie independenta si dreapta, pentru o societate in care coruptia e combatuta si in care nimeni nu e mai presus de lege iar drepturile si libertatile fundamentale sunt garantate si protejate", a aratat Klaus Iohannis.In contextul anului 2018, centenarul Marii Uniri, Iohannis a afirmat ca "o natiune nu poate exista in afara dreptului cum nu poate trai fara teritoriu sau fara limba"."Pentru o natiune care aspira la un viitor demn, legea si independenta celor care se afla in slujba justitiei nu sunt negociabile si nici tranzactionabile. Magistratii sunt unul dintre pilonii care nu lasa generatiile sa se iroseasca in permanente si falimentare inceputuri", a mai spus Iohannis.La ceremonie au participat, alaturi de magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii, seful Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sefa ICCJ, Cristina Tarcea, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul general, Augusti Lazar.