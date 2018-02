Cei doi frati care l-au ucis pe seful de post din Viseu de Jos, condamnati la inchisoare pe viata

Potrivit deciziei, cei doi sunt si obligati la plata sumei de cate 53.000 lei, cheltuieli judiciare in favoarea statului", precizeaza sursa citata.Politistul Gheorghe Nistor, sef de post la Viseu de Jos, a fost gasit mort in biroul sau, de catre un coleg, in data de 4 ianuarie 2017, prezentand urme de injunghiere. In primele momente dupa gasirea acestuia s-a acreditat ideea ca s-ar fi sinucis, insa arma din dotare nu a fost gasita. Ulterior, procurorii au descoperit pe corpul barbatului mai multe plagi intepate, semn ca a fost injunghiat.In data de 7 ianuarie, fratii Ionut si Ovidiu Tomoioaga, principalii suspecti in cazul uciderii politistului din Viseu de Jos, au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si ulterior arestati in baza deciziei instantei, pana la momentul sentintei.