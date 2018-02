Buzau: Soferul unui microbuz scolar cu 16 elevi la bord, prins cu alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat

Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa, judetul Buzau, a fost prins de politisti in timp ce transporta catre casa 16 elevi, avand o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat. El este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului, potrivit news.ro.

Microbuzul scolar a fost oprit in trafic, in afara localitatii Ghergheasa, de catre politistii rutieri pentru un control de rutiena.

Testat cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentratie alcoolica de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Potrivit reprezentantilor IPJ Buzau, barbatul de 40 de ani a fost imediat coborat de la volan si transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Pe langa dosarul penal intocmit pentru conducere sub influenta alcoolului, barbatul a primit si o amenda si i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

De asemenea, potrivit parimarului comunei Ghergheasa, barbatul care pana acum nu a creat niciun fel de probleme va fi concediat pentru inconstienta de care a dat dovada punandu-i in pericol pe elevi.