Noua Dreapta va protesta marti fata de "recidiva" Cinematografului Muzeului Taranului, unde va fi redifuzat filmul "120 BMP" 

Noua Dreapta anunta ca va organiza un protest marti, la Muzeul National al Taranului Roman, de la ora 18.00, fata de redifuzarea filmului "120 batai pe minut" la studioul "Horia Bernea" din cadrul Muzeului National al Taranului Roman, noteaza news.ro.

"Dupa ce la proiectia din data de 4 februarie mai multi spectatori si-au manifestat deschis dezgustul fata de scenele la limita pornografiei din filmul "120 batai pe minut", conducerea Muzeului National al Taranului Roman recidiveaza si anunta redifuzarea in data de 20 februarie a acestui film provocator, care glorifica lupta activistilor pro-homosexualitate", se scrie in comunicatul Noua Dreapta transmis News.ro.

Membrii Noua Dreapta afirma ca s-ar fi asteptat sa vada anul acesta la cinematograful Muzeului Taranului Roman "filme dedicate Centenarului Marii Uniri".\"Ne-am fi asteptat sa vedem cum managerul acestui muzeu promoveaza valorile traditionale ale poporului roman, in buna traditie a regretatului Horia Bernea, care a facut din acest muzeu un adevarat templu al civilizatiei arhaice romanesti", mai spun ei.

"Ceea ce primim in schimb sunt filme care fac propaganda homosexualitatii, care abunda in violenta, limbaj vulgar si manele, si care nu au ce cauta in programul de cinematograf al unui muzeu al civilizatiei traditionale, care evoca spiritul satului romanesc si care ar trebui sa aduca un elogiu taranului roman, spiritualitatii, culturii si valorilor specifice lui".

Prin urmare, "Noua Dreapta someaza public conducerea MNTR sa anuleze redifuzarea filmului "120 batai pe minut" si sa ceara scuze tot public tuturor romanilor pentru terfelirea imaginii si a bunei reputatii a muzeului. In caz contrar, vom fi prezenti marti 20 februarie in fata muzeului la ora 18:00 pentru a spune stop acestui asalt al noii stangi neomarxiste asupra Muzeului National al Taranului Roman, asalt care a generat deja suficiente tensiuni in societatea romaneasca".

Proiectia filmului francez "120 BPM/ batai pe minut", regizat de Robin Campillo, a fost intrerupta pe 4 februarie la Cinema Muzeul Taranului de persoane care au patruns in sala cu icoane, au patruns protestatari cu icoane si care au cantat cantece religioase.

Cristian Mungiu, care detine Voodoo Films, distribuitor al peliculei, a reactionat la intreruperea proiectiei de la sediul institutiei muzeale, spunand ca acest incident a facut ca Romania sa fie din nou asociata cu termeni ca "primitivism", "fanatism" si "intoleranta".