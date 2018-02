O delegatie a Comitetului pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor Inumane a vizitat cinci penitenciare si 10 centre de retinere si arest din Romania

Lun a avut loc, la sediul Ministerului Justitiei, reuniunea interinstitutionala cu delegatia (CPT), in urma vizitei forului international in Romania, potrivit sursei citate.Intalnirea dintre reprezentantii autoritatilor romane si membrii delegatiei CPT a avut ca obiectiv prezentarea principalelor aspecte ce vor fi incluse in cadrul raportului preliminar, ca urmare a vizitei efectuate in Romania.

"Astfel, au fost puse in discutie aspecte legate de activitatea penitenciarelor si a centrelor de retinere si arest preventiv din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de investigatiile organelor judiciare cu privire la posibile fapte de rele tratamente aplicate de organele autoritatii de stat persoanelor private de libertate. In perioada mai sus mentionata, delegatia CPT a vizitat 5 penitenciare si 10 centre de retinere si arest preventiv.

Delegatia CPT a prezentat aspectele pozitive constatate in urma vizitei, respectiv buna colaborare cu autoritatile romane, progresele privind implementarea recomandarilor din rapoartele anterioare, masurile intreprinse pentru imbunatatirea conditiilor de detentie, precum si deficientele si problemele constatate, toate acestea urmand a fi detaliate in cadrul raportului final", se mai spune in comunicat.