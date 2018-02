Detalii despre achizitia de noi avioane de vanatoare / Fifor: Inca 4 aeronave sa completam escadrila de F-16 pe care o avem. In proiectie avem inca 36 de avioane F-16

"Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16 cu inca patru aeronave. Si inca o proiectie de inca 36 de aeronave F16 pentru care am solicitat in SUA sa ni se comunice daca exista posibilitatea sa achizitionam de acolo. Deocamdata, asteptam raspuns, pentru ca nu te duci sa cumperi F16 de pe o zi pe alta", a precizat ministrul Fifor, intr-o conferinta de presa organizata la sediul MApN.Fifor a prezentat etapele privind achizitionarea aeronavelor de tip F-16. "Nu este o negociere. Prima data soliciti sa vezi daca exista aceste aeronave si, daca exista, care este pretul. Si, dupa aceea, se intra la o negociere, desigur. Asteptam raspunsul", a explicat ministrul.Fortele Aeriene Romane au in dotare, in prezent, 12 avioane de vanatoare F-16 cumparate din Portugalia si trecute printr-un proces de modernizare de tip MLU (Mid-Life Upgrade). Cele 12 avioane sunt stationate la Baza Aeriana 86 Borcea si formeaza escadrila 53 Warhawks.Contractul pentru cele 12 avioane F16, modernizarea lor si alte elemente logistice a fost semnat de Romania cu Portugalia in 2013 si are o valoare de circa 628 milioane euro cu TVA. Primele noua aeronave din escadrila de 12 avioane multirol incluse in acordul romano-portughez au intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2016, iar urmatoarele trei in 2017.