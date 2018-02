Achizitia sistemelor Patriot, desfasurata in baza unei proceduri transparente

Articol sustinut de Raytheon

Unul dintre cele mai importante programe ale Planului de Inzestrare al Romaniei pentru 2017 - 2026 consta in achizitia rachetelor sol-aer cu raza lunga de actiune, menite sa sustina modernizarea capabilitatilor de aparare a Romaniei si a flancului estic al NATO.In urma unui proces de cercetare si comparare a capabilitatilor sistemelor disponibile in acest moment, Armata romana a ales Patriot, principalele sale argumente fiind faptul ca este un sistem anti-racheta dovedit in lupta, care ofera un grad inalt de interoperabilitate. De altfel, Patriot sta la baza apararii antiaeriane si anti-racheta pentru 14 natiuni.Toate achizitiile militare realizate cu Statele Unite se desfasoara prin proceduri stricte care sunt reglementate pentru a garanta transparenta si corectitudinea. Aceste proceduri sunt parte a programului Foreign Military Sales (FMS), o metoda interguvernamentala de comercializare a echipamentelor, serviciilor si pregatirii militare americane catre alte tari. Pentru a intra in program si pentru a demara procedurile de achizitie, tarile doritoare au nevoie sa primeasca o autorizatie. Odata obtinuta aceasta autorizatie, programul presupune incheierea unor contracte formale, numite Scrisori de Oferta si Acceptare, intre guvernul Statelor Unite si cumparatorul extern - in acest caz, Romania.Suedia si Polonia sunt de asemenea in proces de achizitie a unor sisteme Patriot si urmeaza aceeasi procedura ca si Romania, aderand la programul Foreign Military Sales. Cu toate acestea, preocuparile si nevoile fiecarei tari sunt diferite, astfel incat produsul final si conditiile de achizitie sunt personalizate pentru fiecare partner in parte. In acelasi timp, costurile de fabricatie si pentru imbunatatiri ulterioare, precum si experienta operationala se impart intre toate tarile care detin sistemul.Vanzarile militare responsabile si transparente contribuie la securitatea nationala si la obiectivele de politica externa pentru ca sustin relatiile bilaterale si maresc interoperabilitatea dintre Romania si armatele aliate precum cea a Statelor Unite si a altor state membre NATO.