Fifor, despre achizitia a trei submarine: Programul ar putea incepe dupa 2020. Fortele Navale analizeaza acum tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotare

"Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii sunt urmatorii: vom merge, ca si cu orice alt program major de inzestrare, in CSAT pentru a obtine aprobarea pe acest program major de inzestrare si vom solicita, de asemenea, aprobarea Parlamentului pentru acest program major de inzestrare", a precizat ministrul Fifor, relateaza Agerpres."Eu cand am vorbit de submarine am spus ca solicitarea este de a avea in dotare trei submarine. Este un program pe termen mediu si lung. In opinia noastra ar putea incepe dupa 2020 o astfel de achizitie, dar totul se face prin dialog competitiv, pentru ca ne dorim ca lucrurile sa se deruleze cat mai mult in favoarea statului roman. Dialog competitiv inseamna transparenta maxima, respectarea prevederilor legale romanesti, dar si europene si, in ultima instanta, ne intereseaza foarte mult off-setul de la astfel de contracte, cum este de pilda cel de la corvete, unde off-setul va fi folosit pentru modernizarea fregatelor din dotarea Fortelor Navale Romane", a afirmat Fifor, intr-o conferinta de presa organizata la sediul MApN.Ministrul Fifor a prezentat ideea achizitionarii de submarine pentru prima data la inceputul lunii februarie, la audierile din Parlament pentru noul cabinet Dancila. Fifor a detaliat dupa cateva zile, explicand ca programul ar urma sa vizeze achizitia de trei submarine fabricate in Romania."Este un alt program major de inzestrare pe care ne dorim sa il prezentam in CSAT si in Parlamentul Romaniei pentru a obtine aprobarile necesare. Stiu ca poate pare un proiect extrem de ambitios, dar eu va spun ca este un proiect perfect realizabil si putem face lucrul acesta intr-un santier naval romanesc, asa cum putem construi si orice alt tip de nava. Ideea este ca suntem in faza in care stabilim parametrii tehnici pentru acest tip de submarin si repet vom merge in fata CSAT-ului si a Parlamentului pentru a prezenta un nou program major de inzestrare", a afirmat Mihai Fifor.Fortele Navale Romane detin in prezent un singur submarin din clasa Kilo, Delfinul, de origine Sovietica. Submarinul, insa, nu mai este folosit de mai bine de 20 de ani deoarece bateriile nu mai sunt functionale, iar Armata nu a gasit o solutie la aceasta problema.