Un barbat, prins de jandarmi dupa ce a talharit-o pe femeia care vinde icoane la Manastirea Sf. Ioan din Suceava

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Suceava, lt. Nicoleta Andronic, a precizat ca o patrula de jandarmerie, aflata in misiune in zona centrala a municipiului Suceava, a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat provoaca scandal in incinta lacasului de cult.La fata locului, jandarmii l-au identificat pe barbat ca fiind E.C., in varsta de 35 de ani, cu domiciliul in comuna Berzunti, judetul Bacau, Acesta a amenintat-o pe femeia care vindea obiecte bisericesti in spatiul special amenajat in acest sens, a lovit-o cu un baston din lemn pe care il avea asupra sa si, prin violenta, a obligat-o sa ii dea toti banii rezultati din vanzarea obiectelor bisericesti, dupa care a fugit.Pe baza semnalmentelor oferite de femeie, in scurt timp, jandarmii l-au indentificat pe barbat in apropierea lacasului de cult, asupra sa fiind gasita intreaga suma de bani sustrasa, respectiv 800 de lei.In cauza s-au intocmit actele de sesizare privind savarsirea unei fapte susceptibile de a fi infractiunea de talharie, iar barbatul a fost predat Politiei Municipiului Suceava pentru continuarea cercetarilor.