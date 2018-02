UPDATE Un elev a creat panica intr-o scoala din Arad, unde a intrat cu un pistol din plastic

Conform unui comunicat de presa remis de Jandarmeria Arad, un elev a patruns, luni, cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului "Mihai Viteazul" din localitatea Ineu.Unul dintre copii, speriat, si-a anuntat tatal, care a anuntat Politia, insa a intervenit un echipaj de jandarmi pentru ca a fost mai aproape de scoala.Cand jandarmii au ajuns, baiatul era deja plecat."Imediat s-a trecut la identificarea si cautarea lui. Din relatarile elevilor aflati in incinta liceului s-a stabilit ca persoana cautata este un tanar de aproximativ 16 ani, elev la Liceul Sava Brancovici, Ineu. Atat echipajul de Politie, cat si cel de Jandarmi, s-au deplasat la unitatea de invatamant sus amintita, unde in urma discutiilor avute cu directorul liceului s-a stabilit ca elevul este Cristea F.D si conform planificarii ar trebui sa se afle la orele de practica. Luandu-se legatura cu cel responsabil de indrumarea lui in stagiul de practica, s-a dovedit ca acesta absentase in data de 19.02.2018. Avand aceste informatii si fotografia celui cautat, echipajul de jandarmi a trecut la cautarea acestuia in incinta barurilor si restaurantele de pe raza localitatii", arata un comunicat al Jandarmeriei.Elevul a fost identificat la scurt timp, in incinta unui restaurant, aflandu-se la masa cu o fata."Dupa ce si-au declinat calitatea, echipajul de jandarmi au trecut la identificarea acestuia si in urma controlului corporal preventiv, in buzunarul interior al hainei, s-a gasit un pistol de tip Airsoft, replica dupa JERICHO B, fara incarcator. Acesta a fost condus la sediul Politiei Ineu pentru luarea masurilor legale", se arata in comunicat.Ulterior, politistii au declarat ca arma este una de jucarie, fapt confirmat pentru News.ro si de Jandarmeria Arad.Elevul a fost amendat cu 500 de lei.