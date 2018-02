Ludovic Orban, despre dosarul sau: Astept ca instanta sa judece exact dupa fapta si sa consfinteasca faptul ca eu nu am savarsit nicio infractiune

"Astazi este ultimul termen, se sutin pleodoariile finale. Ma duc exact cum am participat in fiecare faza a procedurilor juridice atat la DNA, cat si la instanta de recurs. Astept sa mi se faca dreptate, astept ca instanta sa judece exact dupa fapta, dupa lege si sa dea acea decizie care mi se pare normala si care sa consfinteasca faptul ca eu nu am savarsit nicio infractiune", a declarat Ludovic Orban.Intrebat de ce sustine DNA, in ciuda faptului ca el se considera "o victima" a acestei institutii, liderul PNL a spus ca nu este de acord cu abuzurile anumitor procurori."Faptul ca am spus ca nu vad niciun temei de revocare a procurorului-sef DNA nu inseamna ca eu sunt de acord ca anumiti procurori sa comita abuzuri. Dimpotriva, stiti foarte bine ca, atunci cand au aparut astfel de cazuri, am spus ca este in interesul DNA si in interesul perceptiei generale ca procurorii care in mod evident au savarsit abuzuri sa dispara din institutie", a continuat el."Eu astept ca in Romania sa inceteze campania asta mizerabila care este dusa impotriva lupte anticoruptie si care este dusa taman de oamenii care, multi dintre ei au probleme reale atat cu DNA, cat si in instanta. Eu cred ca asupra activitatii institutiilor din zona de Justitie trebuie sa se pronunte acele entitati care sunt investite de Constitutie si de legile tarii", a continuat acesta.Orban a fost trimis in judecata in 17 mai 2016, de catre procurorii DNA, care l-au acuzat ca si-a folosit influenta pentru a obtine foloase necuvenite. In 11 aprilie 2016, ziua in care a fost pus sub control judiciar, Orban a anuntat ca isi retrage candidatura la Primaria Capitalei si demisioneaza din functiile de prim-vicepresedinte PNL si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, el ramanand deputat pana la incheierea mandatului, in decembrie 2016.In 31 ianuarie 2017, Orban a fost achitat de un complet de trei judecatori al instantei supreme. Decizia nu a fost definitiva si a fost contestata la completul de cinci judecatori al instantei supreme.