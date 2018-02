Situatie inedita: Doi stomatologi au reclamat ca le-a fost spart cabinetul si au dat politistilor imaginile video cu infractorul, dar au fost amendati cu 10.000 de lei pentru ca nu aveau analiza de risc necesara firmelor

HotNews.ro a solicitat saptamana trecuta un punct de vedere si Politiei Sectorului 3 din Bucuresti si vom reveni cu explicatii imediat ce le vom primi.

Analiza de risc la securitatea fizica este ceruta expres de legislatia in vigoare inca din 2012 (vezi detalii mai jos). Necunoasterea legislatiei nu inlatura vinovatia.



Cum sustine ca s-au intamplat lucrurile Mihail Tonciu, proprietarul cabinetului stomatologic asupra caruia a avut loc spargerea, intr-o declaratie pentru HotNews.ro:

Ce scrie in procesul verbal scris de mana in data de 1 februarie de agentul Poiana Romeo, de la Sectia 11 de Politie a Sectorului 3 Bucuresti (vezi poza alaturata):

Ce se arata in procesul verbal cu amenda de 10.000 de lei, proces incheiat la sectia de Politie in data de 1 februarie, pe care proprietarii cabinetului stomatologic sustin ca l-au primit prin Posta in data de 12 februarie:

Ce firme sunt obligate sa-si faca analiza de risc la securitatea fizica si ce sanctiuni pot fi aplicate

din acest an de catre, doctor stomatolog si sotia lui, si el doctor stomatolog, ambii proprietari ai cabinetului stomatologic spart din Sectorul 3 din Bucuresti."Actiunea Politiei Romane: in urma cu doua saptamani am semnalat o spargere intr-un cabinet stomatologic din Sectorul 3, Bucuresti. Hotul a intrat pe geam, la ora 4 am, lucru de care am putut sa ne dam seama datorita unor camere instalate in cabinet, camere instalate de o firma specializata, cu care am incheiat un contract, contract predat politiei, nu asa..Am trimis imaginile Politiei, imagini clare cu chipul autorului, care dupa spusele lor mai sparsese cateva cabinete in aceeasi seara si asteptam sa ne sune cineva sa ne spuna ca l-au gasit si ca, poate lucrul asta ni s-a datorat si noua, ca de, l-am surprins in actiune.Cand colo, la o saptamana dupa, am primit un proces verbal, cu o amenda de 10.000 de lei, cum ca am favorizat spargerea apartamentului prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizica a apartamentului, lucru de care n-aveam habar ca trebuie facut si de care n-am fost nici informati. Nu tu avertisment, de ce sa dam avertisment, mai ales cand cineva nu e rau intentionat, cand putem sa abuzam de functia noastra si sa facem ce vrem?! Nu mai prindeti nici un hot, fratilor, justificati-va salariile din amenzile pe care le dai oamenilor nevinovati!Este absolut socant ce se intampla si Politia, de care ar trebui sa te simti protejat si ocrotit face asemenea abuzuri! Rusinos si strigator la cer, cu astfel de actiuni incurajati maxim spiritul civic al cetatenilor!.""In data de 1 februarie, medicul care era de garda a venit dimineata, a dechis cabinetul, a vazut o urma de pantof pe masa si geamul deschis. S-a uitat prin cabinet si a vazut ca nu a disparut nimic si ne-a anuntat, noi fiind in Brasov. Am intrat imediat pe camera si am vazut ca la ora 4 dimineata s-a intamplat si am zis sa sunam la Politie sa anuntam.Au venit politistii la cabinetul din Bucuresti, au luat amprente si s-a facut un proces verbal scris de mana si semnat de catre tatal meu, care era in Bucuresti.Tot atunci, m-a sunat agentul Poiana si m-a intrebat daca am aceasta analiza de risc. I-am spus ca nu o am si mi-a spus 'bine' si atat. Era tatal meu la cabinet si l-am delegat pe el sa se ocupe, iar cand avea nelamuriri ma suna. Cum a fost si cu analiza de risc. Nu au gasit analiza in documentele cabinetului si de asta m-au sunat.Nu ne-a spus ca e grav. Au scris un proces verbal in care au precizat ca avem termen de remediere de 30 de zile. Tatal meu a fost acolo tot timpul si a mers si la sectie. Ne-a fost lasat acel proces verbal scris de mana.Tatal meu mi-a zis ca s-a intocmit un proces verbal, dar nu mi-a spus ca voi primi o amenda legata de lipsa acelei autorizatii de risc. Urma sa ma ocup de remedieri. Eu am venit in Bucuresti destul de repede. Incidentul s-a intamplat joi, 1 februarie, iar eu luni, 5 februarie am fost in Bucuresti.Pe 12 februarie insa am primit prin Posta un nou proces verbal cu amenda de 10.000 de lei. ().Nu am stiut ca trebuie sa facem aceasta analiza de risc la securitatea fizica. nu ar fi fost o problema sa o facem. Am fost acum si am facut-o. Costa 360 de lei pentru 3 ani. Credeti ca ne-am risca sa primim o amenda atat de mare pentru o suma de 120 de lei pe an? E absurd! Plus ca daca mi-ar fi disparut bunuri si atunci as fi avut o asigurare de locuinta si m-ar fi despagubit cu sume fabuloase, as fi inteles sa primesc o amenda ca poate am favorizat spargerea, dar atata vreme cat nu mi-a furat nimic, si eu m-am dus de buna voie sa semnalez ca sa ajut la prinderea hotului sa primesti o astfel de amenda.."(..)- Punctul de lucru are instalat un sistem tip televiziune cu circuit inchis compus din 4 (patru) camere de supraveghere video, cu arhivare a imaginilor- Nu exista instalat un sistem tehnic de alarmare la efractie care sa sune local sau sa fie conectat la un dispecerat de monitorizare si interventie desi administratorul era obligat (..)- Nu exista intocmita o analiza de risc la securitatea fizica desi punctul de lucru este deschis dupa anul 2012, mai precis la data de 28.04.2016. in aceasta analiza de risc, evaluatorul traseaza masuri de securitate ce trebuie implementate de catre administrator.Aspecte care au favorizat producerea infractiunii:1) intrucat nu exista instalat un sistem tehnic de alarmare la efractie care sa fie conectat la un dispecerat de monitorizare si interventie, care sa sune local si faptul ca geamurile exterioare nu sunt prevazute cu elemente de protectie mecano-fizice (grilaje, obloane etc) au favorizat producerea infractiunii.Pentru remedierea deficientelor se impun a fi luate urmatoarele masuri:1) instalarea unui sistem tehnic de alarmare la efractie si conectarea acestuia la un dispecerat de de monitorizare sau care sa sune local printr-o sirena exterioara, conform art. 8 (Anexa 1 - HG 301/2012)2) efectuarea analizei de risc la securitatea fizica si implementarea masurilor stabilite in aceasta.Termen: 30 de zile""- a savarsit urmatoarele: nu a efectuat analiza de risc la securitatea fizica pentru obiectivul Cabinete de medicina dentara din Buc, Cal. Vitan (..), aspect pentru care nu au fost implementate masuri de securitate, fapt pentru care sa favorizat spargerea prin fortarea geamului de tip termopansi patrunderea in obiectiv. mentionez faptul ca obiectivul functioneaza la adresa susmentionata din data de 28.04.2016, conform autorizatiei sanitare de functionare nr. 675.Faptele comise sunt prevazute de:- art. 2 alin 3 din Anexa HG 301.2012 si sanctionate de art. 4 alin 1 lit. c din HG 301/2012;- art. 3 pct. 2 din Anexa 301/2012""nu a fost de fata nici un martor asistent deoarece procesul verbal a fost incheiat la sediul sectiei 11 Politie dupa ce au fost verificate datele de identificare ale administratorului si ale persoanei juridice/domiciliul fiscal in Aplicatiile Politiei Romane".este, potrivit legislatiei in vigoare ( HG 301/2012 ), un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa o faca obligatoriu toate firmele infiintate dupa iunie 2012, iar cele infiintate inainte mai au termen de gratie pana in data de 1 iulie 2018. Depistate fara analiza de risc, firmele risca amenzi de 10.000 - 20.000 de lei.