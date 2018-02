Ministrul energiei, catre un jurnalist: Esti nesimtit!

Anton Anton, ministrul energiei, i-a spus unui jurnalist ca este nesimtit, dupa ce acesta l-a intrebat "ce este curentul electric. Dialogul a avut loc in cadrul conferintei pe teme energetice "ZF Power Summit". Vezi in text dialogul dintre cei doi."Cer iertare, ca poate parea ca sunt nesimtit, dar in calitatea dumneavoastra de fost profesor, imi puteti spune ce este ala curent electric", a intrebat Mihai Nicut, jurnalist la Economica.net. Ministrul a raspuns sec: Esti nesimtit!