UPDATE Tanar de 19 ani, impuscat in abdomen, cu alice, de tatal sau. Cei doi voiau sa vaneze o vulpe

Tanarul de 19 ani a fost impuscat accidental de tatal sau cu alice de calibrul 16 mm in momentul inc are incercau sa vaneze o vulpe in spatele casei lor. Tatăl, in varsta de 48 de ani, are permis de port armă şi calitatea de vânător. In cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. (news.ro)---------"Cei de SJA au spus ca barbatul este stabilizat pe functiile vitale, dar au apelat la elicopter pentru a ajunge mai repede la spital. Va fi adus la Spitalul Judetean de Urgenta Galati", a spus luni dimineata Chirita.Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un tanar de 19 ani a fost impuscat accidental pe un fond de vanatoare de langa Brahasesti. El se afla la vanatoare de vulpi alaturi de tatal sau.