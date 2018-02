Antena 3 si Mihai Gadea, condamnare pentru ca l-au numit “acoperit” pe un diplomat. Sentinta nu e definitiva

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca directorul Antena 3 Mihai Gadea si postul de stiri pe care il conduce au mintit cand au spus ca diplomatul MAE Vlad Ionescu ar fi fraudat alegerile de la Paris si ar fi "acoperit" si i-a obligat sa ii acorde fostului presedinte de sectie din capitala Frantei despagubiri de 5000 de lei si cheltuieli de judecata de 3100 de lei, relateaza Romania Curata. Decizia nu e definitiva.

Decizia poate fi atacata cu recurs la Curtea de apel Bucuresti.

Diplomatul i-a dat in judecata pe Mihai Gadea, Radu Tudor si Antena 3 si a solicitat instantei sa constate minciunile, sa ii apere onoarea si demnitatea si sa ii acorde despagubiri, dupa la Antena 3 s-a spus ca ar fi fraudat alegerile de la Paris si ar fi "acoperit". Ionescu a solicitat cate 10.000 de euro de la fiecare. In plus, a cerut instantei sa ii oblige pe parati sa publice sentinta pe site-ul antena3.ro si in alte ziare, scrie Romania Curata.

Nicoleta Popescu, avocata diplomatului Vlad Ionescu, este nemultumita de sentinta si asteapta motivarea ca sa faca recurs. Ea a explicat ca a avut doua capete de cerere:

1. Instanta sa constate mincinoasa afirmatia ca diplomatul Vlad Ionescu a "fraudat" alegerile de la Paris din 2009.

2. Judecatorii sa constate mincinoasa si acuzatia potrivit careia Ionescu ar fi "acoperit".

Potrivit avocatei, instanta de fond, judecatoria sectorului 1, i-a dat castig de cauza diplomatului doar pe al doilea capat de cerere, insa cu toate acestea nu i-a acordat despagubiri, ci doar cheltuieli de judecata de 3100 de lei. Atat reclamantul, cat si paratii au facut apel la Tribunal. Vineri, Tribunalul a respins apelul Antenei 3 si l-a admis pe cel al reclamantului Vald Ionescu asa incat avocata considera ca a castigat acum si pe primul capat de cerere.

"ᅡSchimba in parteᅡ in sensul ca ramane sentinta din fond si se mai adauga dispozitiile din apel. Eu consider ca am castigat pe ambele capete fiindca scrie ᅡadmite apelulᅡ. Nu este mentionat ᅡadmite in parte apelulᅡ. Ori apelul meu era pe ambele capete. Daca ar fi castigat doar pe un capat era ᅡadmite in parte apelulᅡ", a declarat avocata lui Vlad Ionescu, Nicoleta Popescu. Ea este nemultumita si de valoarea despagubirilor.





"Tribunalul Bucuresti, prin decizia sa, a stabilit in mod corect ca afimatiile "Vlad Ionescu a fraudat alegerile de la ambasada Romaniei din Paris in anul 2009 si ca este ofiter acoperit" facute de Mihai Gadea in cadrul emisiunilor postului Antena 3 sunt mincinoase in intregime si au avut ca scop principal discreditarea dlui Vlad Ionescu, lezandu-i grav imaginea, demnitatea si afectandu-i cariera de diplomat. Apreciez insa ca suma acordata de instanta, cu titlu de despagubiri pentru prejudiciu moral cauzat dlui Vlad Ionescu, nu va descuraja astfel de campanii denigratoare care linseaza oameni si afecteaza cariere. Imi doresc ca judecatorii sa sanctioneze aspru astfel de afirmatii, prin acordarea de despagubiri morale mari, astfel incat sa stopeze, in mod legal derapajele media", a mai declarat avocata Nicoleta Popescu.

Vlad Ionescu a fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi și, la turul I al alegerilor prezidențiale din 2009, a fost președintele unei secții de votare din Paris.Lucrurile vor fi lămurite însă abia în momentul în care Tribunalul își va motiva decizia de vineri.