Mircea Dumitru: Trebuie sa punem o presiune continua asupra politicienilor si atunci acestia vor accepta totusi conditia unui discurs onest

Rectorul Universitatii din Bucuresti, profesorul Mircea Dumitru, afirma ca trebuie sa se puna o presiune continua asupra politicienilor ca sa accepte conditia unui discurs onest si se declara optimist in forta de atractie si puterea de iradiere pe care adevarul continua sa o aiba in societate, relateaza Agerpres.

"Cred ca este foarte greu sa vorbim despre adevar ca atare in viata politica, dar noi, cei care devenim din ce in ce mai constienti de lucrurile rele care se pot produce daca suntem foarte economicosi cu adevarul si daca nu vrem sa-l privim in fata, noi trebuie sa punem o presiune continua asupra politicienilor si atunci acestia vor accepta totusi conditia unui discurs onest", a declarat pentru AGERPRES profesorul.

El considera ca nu trebuie sa ne temem de adevar.

"Am un mesaj optimist. Nu trebuie sa ne temem de adevar, de demnitatea si frumusetea lui si intr-adevar mesajul christic (n.r. - 'Veti cunoaste adevarul si adevarul va va face liberi'/Ioan 8.32) este mai mult decat actual astazi, nu numai in Romania, ci peste tot in lume. Omul are nevoie de a fi din ce in ce mai sigur pe mijloacele lui intelectuale, dar si pe cele emotionale de a se apara de fake-news, de vestile sau de noutatile care sunt contrafacute, de a incerca sa iasa din acest moment cultural contorsionat pe care unii dintre noi il descriu sub titlul generic de post-adevar", a spus Mircea Dumitru.

Pentru rectorul Universitatii Bucuresti, adevarul continua sa aiba o foarte pregnanta prezenta in viata politica si morala.

"Nu putem vorbi de un post-adevar, adevarul isi pastreaza forta de atractie si puterea de iradiere. Dincolo de faptul ca este un concept foarte important pentru filosofi si logicieni ca mine care suntem interesati de teorii prin care sa explicam acest concept, adevarul continua sa aiba o foarte pregnanta prezenta in viata politica si morala", a aratat acesta.

Mircea Dumitru a sustinut duminica prelegerea cu tema "Despre teama de adevar. Framantari ale unei epoci confuze", gazduita de Sala Mica a TNB, in cadrul programului "Conferintele Teatrului National".

Conferinta a urmarit sistematic si succint cateva episoade ale unei fenomenologii a adevarului, delimitand cateva "patologii" ale acestui concept: "frica de cunoasterea teoretica" si paradoxurile logice ale adevarului, confundarea adevarului cu certitudinea, a adevarurilor obiective cu un prezumtiv adevar absolut, a falsei idei ca relativitatea cunoasterii ar impiedica obtinerea de adevaruri obiective.

In acest periplu, profesorul Dumitru a insistat asupra relatiei adevarului cu metoda stiintei si cu cunoasterea, dar si asupra legaturilor sale cu morala, politica, religia si cu istoria viitoare, in incercarea de a schita remedii la aceste ''maladii'' culturale.

Nascut in Bucuresti, in 1960, profesorul Mircea Dumitru preda Logica simbolica si Logica filosofica la Universitatea din Bucuresti, al carei rector este din anul 2011.

A fost ministru al Educatiei si Cercetarii Stiintifice din iulie 2016 pana in ianuarie 2017.

Din 2017 este visiting professor la Beijing Normal University, China. A obtinut o diploma de doctor in Filosofie/Logica matematica si filosofica la Universitatea Tulane din New Orleans, SUA, in 1998, si o a doua diploma de doctor in Filosofie/Filosofia limbajului la Universitatea din Bucuresti, in 1998.

A fost presedintele Societatii Europene de Filosofie Analitica (2011 - 2014). Este presedintele Institutului International de Filosofie (Paris, 2017 - 2020).

In 2014 a fost ales membru corespondent al Academiei Romane.

In prezent, pregateste volumul "Zece eseuri logico-metafizice'' pentru Editura Humanitas, in curs de aparitie in acest an, si este editorul-autorul volumului de eseuri "Metaphysics, Modality, and Meaning. Themes from Kit Fine", care va fi publicat de Oxford University Press in 2019.