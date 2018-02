Politia Romana "cauta solutii mai bune pentru asigurarea continuitatii serviciului", dupa ce s-au semnalat probleme la unele posturi comunale, care nu asigura permanenta

"Pentru ca zilele trecute, in spatiul public au fost facute referiri la situatia de la unele posturi de politie comunale, precizam ca pentru structurile de politie din mediul rural, au fost propuse, in general, formule de asigurare a permanentei serviciului politienesc si prin constituirea de patrule cu politisti din cadrul mai multor posturi si sectii de politie. In ceea ce priveste interventia politistilor la evenimentele semnalate, aceasta se realizeaza dupa regula ᅡcel mai aproape de locul producerii evenimentului sesizat intervine>" anunta, duminica, POlitia Romana, intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, modul de organizare a programului de lucru la nivelul unitatilor de politie se va baza pe principiul flexibilitatii, tinand cont de specificiul activitatii derulate, situatia operativa, deficitul de personal, "astfel incat activitatile de mentiere a ordinii publice si de cercetare a infractiunilor sa isi pastreze caracterul conferit in reglementarile legislative si anume, acela al continuitatii"."La momentul finalizarii procesului de consultare, informatiile rezultate vor fi aduse la cunostinta opiniei publice", anunta Politia Romana.Oficialii Politiei precizeaza ca, potrivit legii, "Politia Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne si este institutia specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii"."Caracterul permanent al serviciului politienesc este fundamentat pe necesitatea mentinerii ordinii si sigurantei publice, prin serviciul de patrulare si interventia la evenimentele semnalate, respectiv prevenirea si combaterea faptelor antisociale", se mai arata in document.Programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal sunt reglementate prin O.M.A.I. nr. 577, din 8 august 2008. In acest sens, prin program de lucru se intelege perioada in care politistul isi desfasoara activitatea si indeplineste sarcinile si atributiile de serviciu potrivit prevederilor fisei postului."In prezent, modul de organizare a programului de lucru este variat, fundamentandu-se pe elementele situatiei operative, structura organizatorica si nivelul de incadrare a posturilor". mai anunta oficialii Politiei Romane.Durata programului de lucru al politistului este, de regula, 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, cu un repaus saptamanal de 2 zile, de regula sambata si duminica. Acesta poate fi organizat in zilele lucratoare, in intervalul orar 08,00-16,00, in schimburi de 8/12 ore sau ture de 24 de ore, chiar si prin intercalarea acestora, in functie de dinamica misiunilor."Intrucat situatia operativa si numarul politistilor incadrati difera de la o unitate de politie teritoriala la alta, este imposibila adoptarea unui mod unitar de organizare a programului de lucru, la nivel national", se mai arata in comunicat.