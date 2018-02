Protest al mamelor in Piata Victoriei: Cateva zeci de femei au protestat impotriva posibilei scaderi a indemnizatiei de crestere a copilului

Participantele la protest au adus cartonase rosii pe care le arata Guvernului, dar si flutusari de salariu.La protest au participat si angajati din IT.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului."Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal ar putea sa scada din doua motive. Primul tine de cresterea contributiilor la pensie, care erau 10.5% pana in decembrie 2017 iar din ianuarie 2018 ele aua crescut la 25% ca urmare a transferului de contributii de la angajator la angajat. In al doilea rans, baza de calcul la care se aplica aceasta contributie este crescuta pentru ca salariul mediu a crescut de la putin peste 3.000 de lei la peste 4000 de lei. Discutam despre acel concediu medical de 126 de zile din care cel putin 42 de zile dupa nastere. Este o indemnizatie care inlocuieste venitul salarial pe care ea il obtine in mod normal", explica, saptamana aceasta, Claudia Sofianu, partener EY Romania, intr-o intalnire cu jurnalistii.