Mihai Fifor s-a intalnit cu presedintele Lockheed Martin, la Munchen

Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii cu presedintele Lockheed Martin, discutiile s-au axat pe cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sisteme Lansatoare Multiple de Rachete cu bataie mare - HIMARS."Pentru Romania, realizarea capabilitatii de sprijin de foc indirect constituie un interes esential de securitate si contribuie in mod semnificativ atat la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, cat si la indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO", a spus ministrul Fifor in cadrul intalnirii, conform comunicatului citat.Tot sambata, ministrul Fifor a participat la un dejun de lucru gazduit in mod traditional de catre Cohen Group, la care au fost prezenti omologul american, James Mattis, generalul Curtis Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), alti ministri ai apararii din statele UE si NATO, precum si lideri militari si civili americani si membri ai Congresului SUA.In cadrul intalnirii au avut loc "discutii aprofundate cu privire la securitatea europeana si la agenda viitorului Summit NATO din iulie, de la Bruxelles", a precizat sursa citata.In cea de-a doua zi a Conferintei de securitate de la Munchen (16-18 februarie), ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat la mese rotunde cu oficialii prezenti la acest eveniment, la un mic dejun de lucru gazduit de Cohen Group, la un pranz de lucru gazduit de ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, si a avut o serie de intalniri bilaterale cu reprezentantul Congresului SUA, Mike Turner, cu ministrul apararii din Olanda, Ank Bijleveld, precum si intalniri cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, si cu fostul Secretar General al NATO, Anders Fogh Rasmussen, mai precizeaza MApN.