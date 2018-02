Ministerul de Interne introduce un formular prin care superiorul poate semnala psihologului "stari atipice" ale angajatului

"Evenimentul inregistrat la inceputul acestui an la Brigada de Politie Rutiera Bucuresti a determinat o interventie in acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care il are orice derapaj comportamental al angajatilor politisti sau militari. Accentul va fi pus pe cunoasterea personalului, astfel incat psihologul sa stie care sunt aspectele care trebuie focusate in interviul pe care il are cu angajatii. S-a introdus astfel, ca noutate, Un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului si pus la dispozitia psihologului, atunci cand se identifica anumite comportamente, conduite, stari atipice (care sunt bine definite in acest formular)", se arata in comunicat.Atentia psihologului se poate concentra pe problemele sesizate in respectivul formular, "care are rolul unui instrument ajutator pentru psiholog". "De aici mai departe, psihologul poate spune ca nu exista probleme sau poate face anumite recomandari care au in special un caracter preventiv, fie ca va trebui monitorizat sau limitat la portul de arma pentru o perioada, fie ca trebuie sa mearga la o testare psihologica sau la un control psihiatric", se mai precizeaza in comunicat.