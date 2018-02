Cateva zeci de persoane protesteaza la Palatul Cotroceni. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca presedintele Romaniei ar fi aparat-o pe Kovesi, "in detrimentul romanilor". Protestul este organizat de Daniel Dragomir

Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata, in fata Palatului Cotroceni, pentru a protesta fata de presedintele Iohannis, pentru acesta ar fi " avocatul" sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, "in loc sa ii apere pe romani". Protestatarii striga "Jos Iohannis". La miting, organizat de Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, participa si deputatul Liviu Plesoianu.

"Nu e vorba de numarul protestatarilor, ci de mesaj. Iesim pentru a da un mesaj, orice om are dreptul la o judecata dreapta, aceste abuzuri trebuie sa inceteze. Am iesit pentru ca presedintele Romaniei ar trebui sa ii apere pe romani. Este anormal sa fie avocatul doamnei Kovesi. Mi se pare periculos pentru romani. Nu ii apara pe romani", a spus fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, care a subliniat ca organizatia sa este o initiativa civica, cu obiective politice.

"Eu merg acolo pe 'persoana fizica', ca sa spun asa, pentru ca acum doua zile am constat ca intr-un mod foarte bizar singurul loc din aceasta tara unde nu s-a aflat cat de toxice sunt 'portocalele de Ploiesti', cat de daunatoare sanatatii democratiei noatre sunt 'portocalele de Ploiesti', este dealul Cotroceni. E foarte bizar acest lucru, pentru ca in rest in toata tara s-a aflat", a spus Liviu Plesoianu, referitor la procurorul DNA Ploiesti Mircea Negulescu.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi seara, intr-o conferinta de presa, ca acuzatiile din ultimele zile la adresa Directiei Anticoruptie sunt atacuri din partea unor "penali", de natura "sa confirme ca DNA face o treaba buna".

Declaratia presedintelui a venit dupa ce procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a catalogat atacurile lansate de fostul deputat Vlad Cosma la adresa procurorilor drept "un festival disperat al inculpatilor".

Fostul deputat Vlad Cosma a depus o plangere penala, acuzandu-i pe Mircea Negulescu si Lucian Onea de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.