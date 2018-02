Un copil de sase ani a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timis

"ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj. Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, 2 autosanitare SMURD, o autospeciala de transport victime multiple, 2 ofiteri si 22 de subofiteri si 3 ambulante SAJ", transmite ISU Timis.In urma accidentului o fetita de sase ani a fost preluata de un echipaj medical, in stop cardio respirator, insa la scurt timp a fost declarat decesul ei.Alte doua persoane adulte si un copil care se aflau in aceeasi masina in care se afla fetita au sufert rani si au ramas incarcerate, la fel si soferul din cea de-a doua masina implicata in accident.Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.