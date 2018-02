​​EXCLUSIV Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag cere Comisiei Europene sa nu ridice MCV si sa declanseze procedura de activare a Articolului 7 in cazul Romaniei in cazul unor noi atacuri asupra justitiei

Activarea Articolului 7 din Tratatul UE, cunoscuta si ca "optiunea nucleara", de ultim resort politic, inseamna suspendarea dreptului de vot in Consiliul UE pentru un stat membru. Initierea acestei proceduri a avut loc anul trecut fata de Polonia tot din cauza masurilor din Justitie, dar Comisia Europeana, statele membre si Varsovia continua negocierile diplomatice pentru a nu se ajunge la activarea efectiva a Articolului 7.Gunther Krichbaum arata in scrisoarea trimisa sefului Comisiei Europene ca "in ultimele zile au fost facute public înregistrari audio cu scopul de a distruge credibilitatea procurorilor DNA. Autorii acestor înregistrari sunt politicieni care sunt în curs de investigare sau care au fost deja condamnați pentru fapte de corupție". Oficialul german arata realizarile DNA, modelul impus in regiune si sustine ca "Orice atac asupra DNA și asupra Laurei Kövesi este, prin urmare, un atac asupra independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției".Gunther Krichbaum este de zece ani presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundenstag (Parlamentul german). Membru al CDU, partidul cancelarului Merkel, Krichbaum s-a remarcat in trecut prin cererile maximale adresate institutiilor europene in legatura cu derapajelor anti-justitie din Romania. Anul trecut, imediat dupa adoptarea celebrei OUG 13 de catre Guvernul Grindeanu, Krichbaum i-a cerut presedintelui Comisiei Europene sa "sa il convoace de urgenta" pe Sorin Grindeanu la Bruxelles si sa ii solicite retragerea Ordonantei de modificare a Codurilor penale.Stimate domnule Președinte,În calitate de Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul federal al Germaniei, urmaresc actualele evoluții politice interne din România cu mare îngrijorare. Începând cu alegerile din decembrie 2016 diferitele guverne ale României au lucrat sistematic pentru amnistierea membrilor de partid condamnați pentru fapte de corupție și frauda electorala și pentru a împiedica viitoare investigații de corupție.În ultimele zile au fost facute public înregistrari audio cu scopul de a distruge credibilitatea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Autorii acestor înregistrari sunt politicieni care sunt în curs de investigare sau care au fost deja condamnați pentru fapte de corupție. În urma acestui scandal este ceruta acum demisia șefei DNA, Laura Kövesi.În ultimii ani, DNA a avut un rol semnificativ, în combaterea eficienta a corupției în România chiar și la cel mai înalt nivel. Independența și marile succese ale DNA sunt vazute ca o mare realizare și în afara granițelor României. În special în societatea civila din țarile din Balcanii de Vest, DNA este prin urmare considerata un model în eforturile proprii de a lupta împotriva corupției. Orice atac asupra DNA și asupra Laurei Kövesi este, prin urmare, un atac asupra independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției.Într-o scrisoare din 2 februarie 2017 am subliniat deja faptul ca, având în vedere evoluțiile politice interne, înlaturarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru România este complet exclusa. Încercarile actuale de a forța înlaturarea procurorului șef DNA din funcția actuala arata, din pacate, faptul ca temerile mele sunt justificate. Tot felul de încercari de a renunța din motive politice la procedura MCV înaintea preluarii de catre România a Președinției Consiliului UE, sunt inutile. Presupun, prin urmare, ca aceasta opțiune nu va fi luata în considerare, iar Comisia își va exprima ferm îngrijorarea fața de guvernul român.Marile progrese în justiția româneasca au fost posibile doar datorita aderarii la UE și prin sprijinul instituțiilor europene. Cetațenii români pro-europeni, care se opun acțiunilor guvernului, au nevoie urgenta de sprijinul Comisiei. În cazul unor noi atacuri asupra independenței sistemului judiciar, ar trebui, în opinia mea, sa se ia în considerare inițierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE.

Scrisoarea adresata de Gunther Krichbaum lui Jean Claude Juncker, versiunea originala by Victor Cozmei on Scribd