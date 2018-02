Ponta, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat ca martor in dosarul Tel Drum: E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic

Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat ca martor in dosarul Tel Drum, ca s-a lamurit toata lumea ca el nu a facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea. "E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic", a afirmat Ponta, relateaza News.ro.





Ponta a spus ca procurorii l-au intrebat daca se simte amenintat de Liviu Dragnea, iar el a raspuns ca nu, pentru ca a dovedit ca acesta minte.





"Declaratia a durat jumatate de ora si vreo doua ore redactarea. (...) M-au intrebat un singur lucru - daca ma simt amenintat de domnul Dragnea cu minciunile alea. Am spus ca nu, am primit hartia, am dovedit ca Dragnea minte. (...) S-a lamurit chestia asta, ca nu am formulat niciun denunt, s-au lamurit si avocatii, sunt sase avocati foarte draguti. A durat mult partea de redactare¬, a spus Ponta la iesirea de la DNA.





De asemenea, intrebat daca marturia sa in dosarul Tel Drum ar putea sa ii creeze probleme lui Liviu Dragnea, Ponta a spus: "E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic. De ce minte despre mine? Chiar ma enerveaza".





Intrebat daca isi mentine opinia ca Dragnea ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor, dar si de la sefia PSD, Dragnea a spus, ironic: "A, nu, trebuie sa ramana acolo pana se intelege cu Kovesi si cu Iohannis, ca ati vazut ce prieteni sunt".





De asemenea, fostul premier a fost intrebat de jurnalisti, la iesirea de la DNA, despre acuzatiile fostului deputat Vlad Cosma privind masluirea de catre procurori a dosarului "Tony Blair", in care el este cercetat alaturi de Sebastian Ghita. "Bineinteles ca a fost masluit, este evident ca a fost masluit dosarul", a sustinut Ponta.





El a fost audiat la DNA ca martor in dosarul Tel Drum. "Poate o sa-mi aduca noroc, ca ati vazut ca martorii in dosarul asta, unul e sef la ANCOM, unul e ministru de Finante", afirma Ponta la sosirea la DNA.





Joi, fostul premier Victor Ponta a anuntat ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat ca martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.





Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la inceputul lunii februarie, ca Victor Ponta s-ar fi aflat printre denuntatorii de la DNA. "Turnatorii din dosare ii stiu. Sova, Ponta, Nitulescu si mai sunt si alti cativa. Nu vreau sa ii fac vedete. O sa discutam despre asta", afirma Dragnea.





In 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, intr-un dosar in care sunt urmarite penal alte opt persoane, intre care reprezentanti ai firmei Tel Drum.





Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri.





Prejudiciul in acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz in serviciu si de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.