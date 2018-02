Inspectia Judiciara face verificari la DNA Ploiesti

Inspectia Judiciara anunta vineri ca s-a sesizat din oficiu in 12 februarie ca urmare a aparitiei in mass media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, in prezent avand loc verificari prealabile pentru a se stabili daca exista indicii in legatura cu savarsirea unor abateri disciplinare, relateaza News.ro.