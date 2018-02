Fortele Navale organizeaza cea mai mare campanie de promovare a profesiei militare: peste 1.100 de elevi din judetul Suceava vor interactiona cu scafandri de lupta si infanteristi marini

Elevii suceveni vor avea ocazia sa vada machete de nave si de faruri, harti si instrumente de navigatie, elemente si accesorii ale echipamentelor scafandrilor de lupta si ale infanteristilor marini, materiale marinaresti si echipamente de mici dimensiuni, utilizate de echipajele navelor militare, precum si panoplii cu lucrari de matelotaj.Alaturi de militarii din Fortele Navale, pe toata perioada campaniei, se vor afla si studenti si cadre didactice de la Departamentul de Comunicare Strategica, Publica si Interculturala al Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" din Bucuresti, precum si reprezentanti de la Biroul Informare - Recrutare al Centrului Militar Judetean Suceava, care le vor oferi elevilor detalii despre admiterea in institutiile militare de invatamant, informeaza Agerpres.''In timpul escalei din judetul Suceava, marinarii s-au gandit sa aduca un zambet si copiilor aflati in dificultate, institutionalizati la Centrul social de servicii multifunctionale din Falticeni, carora le vor oferi dulciuri, rechizite scolare si jucarii, dar le vor adresa invitatia de a face parte din marea familie a Fortelor Navale'', transmit organizatorii.Calendarul campaniei este structurat astfel: luni, 19 februarie, orele 09,00-11,00, la Colegiul National "Dragos Voda" si Colegiul National Militar "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc; marti, 20 februarie, orele 11,00-13,00, la Liceul Teoretic "Ion Luca" din Vatra Dornei; miercuri, 21 februarie, orele 10,00-11,00, la Centrul de servicii multifunctionale pentru copiii aflati in dificultate din Falticeni; joi, 22 februarie, orele 10,30-13,00, la Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" si Colegiul National "Mihai Eminescu" din Suceava si intre orele 11,00-13,00, la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" si Colegiul Tehnic din Radauti.Campania desfasurata de Fortele Navale Romane este sustinuta de catre Prefectura Suceava, Consiliul Judetean Suceava, Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, Federatia Nationala VOLUM, Comitetul National Roman pentru Drepturile Copilului, Filiala Constanta, ONG-ul "Let's Do It, Romania!", precum si doua firme din Constanta.