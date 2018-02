Seful Politiei Romane, despre Radu Gavris, a carui demisia a fost ceruta de Carmen Dan: Nu este anchetat, sunt prevazute clar in lege cazurile in care politistii trebuie anchetati

Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a spus vineri ca seful Serviciului Omoruri, Radu Gavris, despre care ministrul de Interne spunea anul trecut "sa faca un pas inapoi" dupa ce a vorbit despre efectele pe care le vor avea modificarile codurilor penale, ca nu este anchetat, existand anumite cazuri in care politistii trebuie verificati, iar acestea sunt prevazute clar in lege, relateaza News.ro. Carmen Dan a cerut demisia sefului Serviciului Omoruri, in scandalul politistului acuzat de pedofilie.

"Sunt prevazute foarte clar in codul deontologic, in lege, exact si foarte precis cazurile in care politistii trebuie anchetati. In mod evident, niciun alt politist, fie el Radu Gavris sau orice alt nume, nu poate sa se circumscrie decat acestor texte mentionate", a declarat Catalin Ionita, intrebat cum vede afirmatia ministrului de Interne referitoare la Radu Gavris.





Intrebat daca acesta este anchetat, seful Politiei Romane a raspuns negativ.





De asemenea, intrebat daca sefii din Politie ar trebui sa se teama ca vor fi schimbati, Catalin Ionita a spus ca nu vrea sa faca astfel de comentarii, insa fiecare sef va fi apreciat dupa performanta pe care a atins-o.





"Pot spune doar ca trebuie sa facem toti masura performantei si in functie de acest criteriu fiecare sef va fi apreciat. Nu este un avertisment, este o normalitate, o stare care trebuie sa ne caracterizeze pe fiecare dintre noi", a mai spus Ionita.





Seful Serviciului Omoruri al Politiei Romane, Radu Gavris, a vorbit la sfarsitul anului trecut, intr-un interviu televizat, despre efectele pe care le vor avea modificarile aduse codurilor penale.





"Excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de proba ar duce inapoi sistemul judiciar cu 20 de ani. In anii 90, la inceputul anilor 2000, orice fapta din spatiul public risca sa ramana cu autor necunoscut. Pe scurt, un autor de omor, pedofil, orice infractiune grava cu care ne ocupam si pentru care pot sa vorbesc poate sa ramana in continuare in libertate si sa comita aceste fapte", a spus comisarul Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, pentru Digi24.





Ulterior, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus ca acestea reprezinta doar o parere personala a politistului si nu pozitia institutiei. Ministrul a spus ca politistii ar trebui sa stea departe de sfera politica si sa aiba anumite retineri impuse de functia pe care o au.





"Faptul ca un sef din Politia Romana a iesit si si-a expus o parere personala in baza unui mandat pe care eu nu l-am acordat nu consider ca poate fi confundata cu o pozitie institutionala. Cu atat mai mult cu cat Ministerul Afacerilor Interne nu are competenta de a legifera", a declarat minsitrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.