Cum se foloseste Kremlinul de tragedia din Statele Unite. Conturi false din Rusia au invadat Twitter cu mesaje pro-arme dupa atacul din Parkland soldat cu 17 victime

In urma atacului armat dintr-o scoala din Parkland, Florida, soldat cu 17 morti, site-urile specializate in identificarea trolilor si a conturilor false/automatizate (boti) au raportat o crestere imediata a postarilor venite din partea unor conturi false de propaganda politica sau conturi de Twitter avand legaturi cu Rusia, explica Wire.Publicatia scrie ca Hamilton 68, site creat de Alianta pentru Apararea Democratiei, a identificat activitate pe conturile de Twitter asociata cu campaniile Rusiei de influentare a opiniei publice. Expresii asociate cu atacul armat au dominat tenditele in subiectele abordate si hastaguri, incluzand Parkland, guncontrolnow (controlul armelor acum), Florida, guncontrol (controlul armelor) si Nikolas Cruz, numele presupusului atacator. Cele mai populare subiecte utilizate de boti (conturi automatizate) au inclus atacator, NRA, impuscaturi, Nikolas, Florida si profesor.Pe RoBhat Labs' Botcheck.me, un website creat de doi studenti de la Berkeley pentru a lua urma 1500 de boti specializati in propaganda politica, cele mai des utilizate sintagme in ultimele 24 de ore – cu exceptia numelui presedintelui Trump, au legatura cu tragedia: impuscaturi la scoala, controlul armelor, liceu, scoala din Florida. Cele mai des utilizate hastaguri din ultimele 24 de ore include cuvinte ca Parkland, guncontrol si guncotrolnow.Ash Bhat, unul dintre autorii proiectului, spune ca botii sunt capabili sa raspunda repede la breaking news-uri pentru ca sunt in cele din urma controlati de oameni. Spre deosebire de botii asociati cu Rusia de catre Hamilton 68, Bhat spune ca n-ar specula in legatura cu cine se afla in spatele botilor identificati de RoBhat Labs. In unele cazuri, creatorii botilor vin si cu hastaguri si isi folosesc botii pentru a le amplifica pana la adoptarea lor de catre utilizatori reali. “In timp, hastagul se muta afara din reteaua botilor catre publicul general”, afirma acesta.Din momentul in care un hastag este adoptat masiv de utilizatori reali, iste dificil pentru Twitter de a-si lua masuri de precautie, mai spune Bath. Datele colectate de RoBhat Lab's arata ca acest lucru se intampla cu hastagul MemoDay, care s-a raspandit cand controversatul memo al presedintelui comisiei de control a serviilor secrete, Devin Nunes, a fost dat publicitatii.In alte cazuri, botii ocolesc hastagurile existente pentru a lua controlul asupra dezbaterii publice si pentru a amplifica un mesaj. Foarte probabil asa s-a intamplat in cazul atacului armat de la Parkland si cu hastagul guncontrolnow, spune Bhat.In timp ce RoBhat Labs identifica botii specializati in mesaje politice, Hamilton 68 se concentreaza in mod special asupra celor legat de guvernul rus. Potrivit datelor colectate de organizatie, cel mai sheruit link pe conturi avand legaturi cu Rusia in ultimele 48 de ore este un articol din 2014 publicat de Politifact care abordeaza critic o statistica citata de un grup care pledeaza pentru controlul armelor (Everytown for Gun Safety). Conturi de Twitter identificate de catre organizatie au folosit link-ul spre acest articol mai vechi pentru a demonta statisticile actuale despre frecventa atacurilor armate in scoli.Un alt link aflat in topul share-urilor se refera la contul de Instagram “deranjat” al atacatorului, cu imagini care il infatiseaza tinand arme si cutite, purtand sepci militare si o captura dupa o catuare pe Google cu fraza “Allahu Akbar”. Caracterizand atacatorul drept un lup singuratic “deranjat” cu potentiale legaturi teroriste este o strategie populara a grupurilor pro-arme deoarece unul din efectele noii legi a armelor este ca n-ar fi putut sa previna actiunile acestora.Presedintele Trump a postat joi urmatorul tweet: “Atat de multe semne ca atacatorul din Florida era deranjat mental, chiar exclus din scoala pentru comportament deviant”Intre timp, unele conturi cu un numar mare de boti abonati deja raspandesc dezinformari despre legaturile atacatorului cu grupul de extrema stanga Antifa, desi Associated Press a informat ca el era membu unui grup local de nationalisti albi. Contul de Twitter Education4Libs, despre care RoBhat Labs arata ca se numara printre cele mai promovate de boti pe Tweeter, a promovat intens aceasta idee.Bret Schafer, un cercetator analist din cadrul Aliantei pentru Apararea Democratiei, spune ca tinta postarilor despre atacul armat de catre boti avand legaturi cu Rusia este in linie cu observatiile organizatiei dupa atacurile din Las Vegas si Texas. Botii avand legaturi cu Rusia profita de orice stire care capteaza atentia publicului, dar se ocupa in mod special de atacuri armate. “Din cauza naturii politice a subiectului, atacurile reprezinta materialul perfect pentru a adopta o pozitie extrema si pentru a raspandi meme-uri care contin o pozitionare clara pe tema controlului armelor”, afirma acesta.Utilizarea unor hastaguri pro-controlul armelor de tipul # guncontrolnow, impreuna cu raspandirea unor link-uri impotriva controlului armelor ca articolul din Politifact, pare sa indice strategia Rusiei de a promova discordia in ambele tabere ale dezbaterii. Conturi de Twitter avand legaturi cu Rusia au incercat sa genereze confuzie si furie pe o varietate de subiecte, de exemplu violentele politiei impotriva cetatenilor de culoare etc. Pe alte teme, precum cel al investigatiei pe tema incercarilor Rusiei de a influenta alegerile din 2016, botii au lucrat in mod concertat pentru a promova agenda Kremlinului.Dar in acest caz, Schafer suspecteaza ca utilizarea unor hastaguri pro-controlul armelor de tipul #guncontrolnow se face in cheie sarcastica, mai ales ca hastagul este asociat cu link-uri impotriva controlului armelor. Avand in vedere ca Hamilton 68 urmareste in special mesajele care tintesc publicul de dreapta, Schafer crede ca trolii transmit mesaje pentru a atrage mai multa audienta. “Aceasta le permite pentru a a promova ulterior continut care este mai clar conectat la agenda geopolitica a Kremlinului£, afirma acesta. “Nu cred ca Kremlinului ii pasa de ce spune o tabara sau alta pe tema unui control mai strict al armelor”, adauga Shafer. “Se folosesc doar de tema ca momeala”.Constientizarea publicului asupra faptului ca pozitiile extreme care au invadat Twitter sunt promovate de boti nu i-a oprit pe acestia din urma sa-si atinga tinta de a imprastia vitriolul – chiar si in mijlocul unei tragedii ca atacul armat din Parkland. Tinta, in cele din urma, nu este ajutarea uneia dintre taberele din dezbaterea pe tema controlului armelor sa invinga. Tinta este sa amplifice pozitiile extreme din acest conflict, sa adanceasca divizarea societatii americane, noteaza publicatia Wired.