Patriarhia Romana, precizari privind interzicerea filmarilor in biserici: Interdictia nu priveste Botezul si Cununia, ci se refera exclusiv la spectacole 

Patriarhia Romana a venit, vineri, cu precizari dupa ce Sfantul Sinod a stabilit ca "filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici". Potrivit Patriarhiei, decizia Sinodului nu vizeaza "inregistrarile audio-video facute de persoane private cu ocazia unor evenimente religioase importante din viata familiei, asa cum sunt Botezul si Cununia, ci se refera exclusiv la spectacole (teatru, concerte simfonice, opera) si filmari cinematografice".





Precizarile Patriarhiei:





Hotararea din 15 februarie 2018 a Sfantului Sinod care stabileste ca "filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici" nu priveste inregistrarile audio-video facute de persoane private cu ocazia unor evenimente religioase importante din viata familiei, asa cum sunt Botezul si Cununia, ci se refera exclusiv la spectacole (teatru, concerte simfonice, opera) si filmari cinematografice.





Hotararea Sfantului Sinod s-a luat in urma multor sesizari din partea credinciosilor, care inteleg ca lacasul de cult este un spatiu liturgic sfintit si sfintitor, nu un spatiu civil-secular.