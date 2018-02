Dorin Chirtoaca, primarul suspendat al Chisinaului, a demisionat. Guvernul trebuie sa organizeze alegeri

Chirtoaca a fost suspendat in iulie 2017 din functie de o instanta, ca urmare a declansarii urmaririi penale intr-un dosar de coruptie. El fost retinut in mai 2017 si plasat in arest la domiciliu in dosarul parcarilor cu plata din Chisinau, in care e acuzat de trafic de influenta.Chirtoaca l-a acuzat pe liderul de facto al PD, partidul de guvernamant, Vlad Plahotniuc, ca ar sta in spatele inculparii sale, fara sa aduca insa probe in acest sens. "Nu vad alta solutie decat sa imi dau demisia. Daca raman, apoi devin complicele lor (al PD - n.red.). Eu doar in fata cetatenilor raspund. Eu am primit mandatul de la cetateni, nu de la Plahotniuc", a declarat vineri Chirtoaca, potrivit Unimedia.Chisinaul este condus in acest moment de primarul interimar Silvia Radu.