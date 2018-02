Maramures: Trafic pe un singur sens pe DN18, in Pasul Gutai, din cauza copacilor cazuti pe carosabil

Traficul rutier pe DN 18 prin Pasul Gutai este, vineri, partial blocat si se circula pe un singur sens de mers din cauza unor copaci prabusiti pe carosabil, relateaza Agerpres.





"Traficul rutier se desfasoara pe un singur sens de mers, in Pasul Gutai, in zona Valea Alba, aproape de localitatea Mara. In zona se va deplasa un echipaj al Politiei Rutiere pentru a dirija circulatia", a spus purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Judetul Maramures, Dan Buca.





Potrivit sursei citate, lucratorii Sectiei Drumuri Nationale, care asigura intretinerea DN 18, in pasul Gutai, lucreaza la curatarea partii carosabile de copacii cazuti. El a mai precizat ca traficul rutier va reveni la normal in cel mai scurt timp posibil.





Din cauza restrictionarii traficului pe un singur sens de mers, in zona s-au format coloane de masini pe o distanta apreciabila, zeci de masini asteptand deblocarea sensului de mers.





DN 18 prin Pasul Gutai (900 metri altitudine) asigura conexiune dintre municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei, fiind cel mai circulat drum. Ca varianta de rezerva, participantii la trafic pot utiliza DJ 184 pe relatia Baia Spire - Cavnic - Ocna Sugtag - Sighetu Marmatiei sau DN 19 Seini - Certeze( jud. Satu Mare) Pasul Huta - Sapanta - Sighetu Marmatiei.