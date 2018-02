Viorica Dancila s-a intalnit cu ambasadorul Israelului

Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o vineri pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. In cadrul intalnirii, fost abordata, de asemenea, posibilitatea incheierii unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultura sustenabila, securitate cibernetica si inovatii antreprenoriale pentru domenii high-tech, se arata intr-un comunicat al Guvernului.In plan economic, a fost analizat stadiul actual si oportunitatile de dezvoltare a schimburilor comerciale si cooperarii economice si a fost subliniata necesitatea identificarii unor proiecte concrete care sa stimuleze interesul reciproc al comunitatilor de afaceri din cele doua tari, astfel incat sa fie fructificate potentialele economice ale Romaniei si Israelului. A fost remarcat un interes crescut din partea ambelor parti pentru investitii in domeniul medical, extinderea cooperarii in domeniul farmaceutic si pentru crearea de centre regionale de radio-terapie. Domeniul turismului, in special cel balneoclimateric, a fost, de asemenea, evidentiat ca fiind ofertant pentru investitorii israelieni.Si cooperarea in domeniul apararii a fost calificata ca fiind foarte solida, cu un considerabil potential de extindere.Premierul a reiterat interesul partii romane pentru continuarea cooperarii in domeniul educatiei pentru Holocaust, precum si pentru finalizarea proiectului de deschidere a Muzeului National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania.